Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi mette in guardia Javier Martinez: "Shaila farebbe di tutto per..."

A poche ore dall'attesissimo ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi e Javier Martinez si sono confrontati sul comportamento della ballerina non nascondendo i loro dubbi.

Stasera, lunedì 28 ottobre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e puntata del Grande Fratello che vedrà il ritorno nella Casa di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nell'attesa, Enzo Paolo Turchi ha deciso di affrontare Javier Martinez per metterlo in guardia dalla ballerina.

Le confessioni di Enzo Paolo su Shaila

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 28 ottobre su Canale 5, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato faranno ritorno nella Casa del Grande Fratello e Javier Martinez scoprirà tutto quello che è successo tra i due giovani gieffini in Spagna. A cercare di consolarlo e farlo ragionare ci ha pensato Enzo Paolo Turchi che, a poche ore dalla nuova puntata, ha messo in guardia l'ex tentatore di Temptation Island dalla ballerina. Secondo il marito di Carmen Russo, Shaila farà di tutto per ripulirsi l'immagine:

Lei non ha fatto assolutamente una bella figura per quello che è successo. Quindi te lo dico io cosa succederà. Lei deve recuperare. Farebbe qualsiasi cosa. Pensa a quando ti ha lasciato lì dentro e ti ha detto quelle cose, dopo che per giorni ti diceva che ti voleva e che eri quello giusto. Tu non dimenticare mai il perché delle cose. Poi valuta tu, è chiaro che devi decidere. Però ricordati che lei se chiede un confronto è per un motivo. E il motivo è recuperare non tanto te, ma la sua figura. Lo chiederà per recuperare lei e la sua immagine. Tu quando te le troverai davanti dovrai capire. In diretta dovrai valutare bene durante il confronto che lei avrà chiesto.

Il ritorno di Shaila e Lorenzo

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova puntata del Grande Fratello. Dopo aver trascorso una settimana nella Casa del Gran Hermano in Spagna, dove si sono lasciati trasportare dalla passione, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stasera torneranno nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra poche ore, quindi, i due concorrenti dovranno rispondere alle loro azioni e confrontarsi con Javier Martinez e tutti i loro compagni di gioco.

Se Javier si è confrontato con Enzo Paolo Turchi nella Casa del Gf, Shaila e Lorenzo hanno raccontato ai microfoni del reality show di Canale 5 tutte le loro emozioni nel viaggio di ritorno in Italia. Se la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha ammesso di non vedere l'ora di rivedere tutti e rivelargli cosa è successo in Spagna, il modello milanese ha confessato di essere entusiasta di tutto quello che ha vissuto e che continua a vivere: "Non ci sto capendo niente, è tutto così veloce". Una cosa è certa: stasera ci sarà da divertirsi visto che i concorrenti, durante la settimana, hanno duramente criticato Lorenzo e Shaila.

