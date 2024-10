Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi in crisi con Carmen Russo: la confessione shock, c'entra un tradimento?

News VIP

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono in crisi? Dopo la sorpresa nella casa del Grande Fratello, il gieffino confessa di essere sul punto di lasciare casa, poi parla dell'ipotesi di un tradimento.

L’ultima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello è stata vissuta con una certa pesantezza da Enzo Paolo Turchi, che ha minacciato di andarsene dal programma di Canale 5 poiché stanco di stare davanti le telecamere e lontano dalla sua famiglia, in particolare dalla figlia Maria. Così, la produzione ha fatto entrare la moglie Carmen Russo per una sorpresa, con l’intenzione di prolungare la permanenza della ballerina per un paio di giorni, ma Turchi non è apparso molto felice. Il gieffini, poco dopo, ha confessato di sentirsi in crisi con Carmen dopo ben 40 anni!

Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi fa una confessione su Carmen Russo

Nella casa del Grande Fratello è approdata anche Carmen Russo, chiamata dalla redazione per risollevare il morale del marito Enzo Paolo Turchi, concorrente ufficiale di questa edizione molto insofferente a causa della forte mancanza di casa. Il coreografo ha minacciato di lasciare il reality show di Canale 5 e così Signorini è corso ai ripari, chiedendo alla moglie di persuaderlo a rimanere in gioco. I due fanno coppia fissa da oltre 40 anni, un tempo lunghissimi, e la nascita della figlia Maria ha dato un nuovo senso alla loro relazione solida anche se sembra non sia tutto rose e fiori. Durante la sorpresa ricevuta in giardino nel corso della puntata del GF in onda su Canale 5 ieri, lunedì 7 ottobre 2024, Turchi si è mostrato molto freddo nei confronti di sua moglie e addirittura poco felice di vederla nella casa più spiata d’Italia. Poco dopo, il gieffino ha spiegato in confessionale il perché della sua reazione fredda e distaccata.

“Carmen l’ho accolta con freddezza perché prima di partire, vi dico la verità, ho avuto un po’ il sentore che Carmen era un po’ stufa di come agivo […] L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me. Se è così io me ne vado da casa perché non mi sento più accettato […] Qua non so dirti se era sincera, lei essendo una del mondo dello spettacolo è difficile da capirla, la capirò fuori”.

Insomma, Enzo Paolo ha lasciato tutti sotto shock con queste confessioni dal momento che il rapporto con Russo sembra essere inossidabile, sicuramente uno dei più longevi dello showbtiz italiano. Lei, dal canto suo, sembrava sinceramente felice di poter condividere con il marito una nuova esperienza al Gf seppur per pochi giorni.

GF, Carmen Russo ha tradito Enzo Paolo Turchi?

Svelato il reale motivo del cattivo umore di Enzo Paolo Turchi, che ha comunque accettato di rimanere al Grande Fratello ancora qualche giorno per meditare sulla sua rinuncia ufficiale al reality show, condotto da Alfonso Signorini, in Confessionale è stato chiesto al gieffino quale potrebbe essere il motivo scatenate della presunta crisi con sua moglie. Il coreografo, tuttavia, ha smentito categoricamente l’ipotesi che sua moglie lo abbia tradito con un altro uomo, o che addirittura abbia un amante fisso.

Enzo Paolo, tuttavia, è piuttosto certo di voler tornare dalla figlia Maria perché ne sente fin troppo la mancanza ma ha suggerito alla redazione del Gf di tenere in Casa la moglie Carmen, così da fare un cambio nel cast di questa edizione. Un’idea che sembra realizzabile dato l’entusiasmo della ballerina per il nuovo ingresso nel programma di Canale 5, ma chissà se Signorini accetterà questo switch inaspettato oppure proporrà addirittura di tenere entrambi per indagare su questa galoppante crisi di coppia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .