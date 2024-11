Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha lasciato momentaneamente il gioco: l'annuncio ufficiale

News VIP

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, il concorrente e coreografo Enzo Paolo Turchi ha lasciato momentaneamente la Casa per motivi personali.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui social, ha informato i fan della decisione presa dal noto coreografo.

Enzo Paolo Turchi lascia la Casa del Gf: ecco cosa è successo

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera martedì 12 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, è arrivato un nuovo colpo di scena. Il concorrente Enzo Paolo Turchi ha deciso di lasciare momentaneamente il reality show condotto da Alfonso Signorini per motivi personali. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla pagina social del programma: "Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello".

Si tratta di un'uscita di scena temporanea o definitiva? Ai fan della trasmissione, però, la decisione di Enzo Paolo di lasciare il gioco non è sembrata casuale visti i suoi imminenti impegni lavorativi. Pare, infatti, che il prossimo 13 novembre il noto coreografo e marito di Carmen Russo avesse già in programma uno spettacolo. Quale sarà la verità? Ma soprattutto, il concorrente rientrerà nella Casa per continuare la sua esperienza televisiva?

Le lacrime di Jessica e Mariavittoria per l'uscita di Enzo Paolo

Enzo Paolo Turchi è uno dei protagonisti più amati e apprezzati sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. La sua uscita, infatti, ha destabilizzato i concorrenti. Tra tutti, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, che non sono riuscite a trattenere le lacrime pensando all'affetto che le lega al coreografo. "Enzo è la persona di cui mi fido di più. È come un papà", ha confessato la giovane gieffina esprimendo la sua gratitudine per averlo conosciuto e ammettendo la sua preoccupazione per il clima che potrebbe crearsi senza di lui.

Un pensiero condiviso anche da Jessica. L'emozione delle due concorrenti del reality show non è passata inosservata a Luca Calvani che, vedendole provate per l'uscita temporanea di Enzo Paolo, le ha raggiunte per consolarle. Cosa deciderà di fare il coreografo? Tornerà nella Casa o deciderà di rimanere fuori insieme alla sua famiglia? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera alle 21.40 su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto questa settimana, e che quindi rischiano l'eliminazione, sono Clayton, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Chi uscirà?

