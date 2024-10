Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi geloso di Clayton Norcross: "Tocca troppo Carmen"

News VIP

Al GF un'insospettabile gelosia ha preso Enzo Paolo Turchi: il coreografo, infatti, è convinto che Clayton Norcross abbia un certo interesse per Carmen Russo!

Enzo Paolo Turchi ha trovato un rivale per le attenzioni di Carmen Russo al Grande Fratello? Il ballerino e coreografo ha, infatti, manifestato un certo fastidio per le carinerie che Clayton Norcross riserverebbe alla moglie.

GF, Enzo Paolo Turchi geloso di Carmen Russo: c'entra Clayton Norcross

Piccola crisi all'interno del reality show del GF: sembra, infatti, che Clayton Norcross, attuale concorrente del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, avrebbe sviluppato una certa simpatia per Carmen Russo, provocando la gelosia di Enzo Paolo Turchi.

Quest'ultimo, stanco delle attenzioni del divo di Hollywood verso la moglie, l'avrebbe messa in guardia, accusando l'inquilino di volerci provare con lei:

"Così non va bene. Dato che è una persona molto poco intelligente, dopo il problema diventa mio. Tu lo sai, sono sanguigno, non so guardare in faccia le persone e fingere."

L'accusa è parsa ridicola sia alla ballerina sia a Luca Calvani, che ascoltava la conversazione tra i coniugi e che ha consigliato al ballerino di rilassarsi. Tuttavia, Enzo Paolo ha ribattuto che ha visto da parte di Clayton Norcross troppi "tocchi" e troppe libertà:

"No, perché se tocchicchia non va bene. Prima di tutto, sottovaluta mia moglie. Che fa, lascia un vecchio e ne prende un altro?”

EP: " 😭Carmen dato che lui è una persona poco intelligente, ma molto poco intelligente...poi io so sanguigno > quello tocchicchia> che fa.. lascia a nù viecchio e ne pija a n'altro?"



Cosa caxxo sto vedendo!? ✈️



EP geloso di Clayton ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/9IgdZHEIcy — 🌺 𝓜𝓸𝓻𝓮𝓷𝓪 🌺 (@mcaroli75) October 10, 2024

GF, crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo?

Carmen Russo è entrata nella Casa del GF durante la puntata di lunedì 7 ottobre. In quell'occasione, Enzo Paolo Turchi ha confessato che è convinto che tra lui e la moglie ci sia una forte crisi e che la donna sia stanca di lui.

Questa confessione shock ha lasciato tutti a bocca aperta, dato che fino a pochi giorni prima il ballerino decantava l'amore per la ballerina e la loro complicità. La freddezza con cui Enzo Paolo ha accolto la moglie non è passata inosservata e in confessionale ha rivelato:

"Carmen l’ho accolta con freddezza perché prima di partire, vi dico la verità, ho avuto un po’ il sentore che Carmen era un po’ stufa di come agivo […] L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me. Se è così io me ne vado da casa perché non mi sento più accettato […] Qua non so dirti se era sincera, lei essendo una del mondo dello spettacolo è difficile da capirla, la capirò fuori”

Scopri le ultime news su Grande Fratello