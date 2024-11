Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi attacca Shaila Gatta e lancia una frecciata a Federica Petagna e Alfonso D'Apice

News VIP

Il concorrente Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare a un duro sfogo contro alcune dinamiche del gioco che vedono protagonisti Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e la giovane coppia reduce dall'ultima edizione di Temptation Island: "Il livello è sceso".

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a essere i protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello. La passione scoppiata tra i due in Spagna, però, non sembra convincere Enzo Paolo Turchi che, nelle ultime ore, ha palesato le sue perplessità sulla genuinità del loro rapporto e lanciato una frecciata anche ai due giovani volti di Temptation Island.

L'attacco di Enzo Paolo Turchi

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello che, stando alle ultime indiscrezioni, vedrà l'ingresso dell'ex tentatore Stefano Tediosi. Intanto, nella Casa Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare a un duro sfogo contro alcuni suoi compagni di avventura. Parlando con Luca Calvani e Amanda Lecciso, il coreografo è sbottato e puntato il dito contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che da quando sono tornati dalla Spagna non hanno mai perso occasione di mettersi in mostra:

Sulla danza ne deve mangiare di polvere prima di paragonarsi a me. Se la crede un po’. Ho le idee chiare. I tarli però sono così, piano, piano rosicano tutto. Poi tutti gli stanno intorno perché pensano che lei e lui sono i più importanti della casa. Mi infastidisce che la settimana che non c’erano, tutti qui dentro erano contro. Adesso che sono rientrati, tutti vicino a loro. Li vedono forti, ma nella storia del Grande Fratello quelli che vengono percepiti forti non sempre sono arrivati.

Dopo aver messo in discussione il legame tra Shaila e Lorenzo, Enzo Paolo ha lanciato una velenosa frecciata a Federica Petagna e Alfonso D'Apice. Come riportato da Biccy, il marito di Carmen Russo non ha nascosto il suo fastidio per l'ingresso nella Casa del Gf di alcuni protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island:

Il livello è sceso ancora di più. Amanda chiama Al Bano, digli che tiri fuori i soldi e faccia arrivare un elicottero che ci porti via. Con queste coppie… E Shailenzo e poi Federica e Alfonso. Poi c’è Pamela, a lei piacciono questo genere di cose. Si mette lì e conduce, fa i confronti. Poi dicono sempre le stesse cose.

Al Gf arriva l'ex tentatore Stefano

Le ultime dinamiche del Grande Fratello, che hanno visto protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e l'ingresso di Federica Petagna e Alfonso D'Apice hanno fatto storcere il naso a Enzo Paolo Turchi. Come reagirà quando vedrà entrare nella Casa un altro volto dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island? Stando alle ultime indiscrezioni, nel corso della prossima puntata l'ex tentatore Stefano Tediosi diventerà un nuovo concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una partecipazione che creerà sicuramente scompiglio nella Casa. In molti, infatti, sono curiosi di vedere se nasceranno nuove storie d’amore, rivalità o l'ennesimo triangolo amoroso.

