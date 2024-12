Grande Fratello: "Ecco perché Giglio si è scagliato contro Helena Prestes", parla il papà del gieffino

News VIP

Filippo Giglioli, il papà del concorrente Giglio, ha commentato il percorso del figlio nella Casa del Grande Fratello: dalla storia d'amore con Yulia Bruschi al rapporto burrascoso con la modella brasiliana Helena Prestes.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto, Giglio è quello che rischia più di tutti l'eliminazione dal gioco per via di alcune pesanti affermazioni nei confronti della sua coinquilina Helena Prestes.

La verità del papà di Giglio sullo scontro con Helena Prestes

Giglio è, al momento, uno dei protagonisti più chiacchierati e criticati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, infatti, il giovane concorrente si è lasciato andare a delle gravi esternazioni nei confronti di Helena Prestes, che non sono passate inosservate ai numerosi fan della trasmissione. A commentare il suo comportamento nella Casa più spiata d'Italia ci ha pensato il papà Filippo Giglioli che, in un'intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica Non succederà, ha spiegato cosa, secondo lui, ha scaturito l’astio nei confronti della modella brasiliana:

Luca è una delle persone più buone, lui purtroppo non sa mascherare, non riesce a essere falso. Secondo me è tutto accelerato dal desiderio di fare la propria vita fuori, dalla solitudine ed è così anche per Helena. Non penso che lei sia fuori luogo, a volte si contraddice da sola, piange spesso, ma perché è molto emotiva. Un pochino forse è eccessiva. Secondo me lui ha sbroccato perché ha molto tempo per pensare. Hanno diviso il gruppo, quando il gruppo si riduce o ci si unisce o ci si stacca, lo hanno magari disturbato questi atteggiamenti altalenanti. Luca è molto puntiglioso, molto preciso, vuole tutto a posto e vorrebbe che tutti fossero come lui e se non lo sono magari gli danno fastidio, penso sia una situazione nata dal niente.

Dopo aver rivelato il suo pensiero sul rapporto burrascoso tra Giglio e Helena, il signor Filippo ha commentato anche la storia d'amore nata nella Casa del Gf tra suo figlio e la toscana Yulia Bruschi. Interpellato da Giada Di Miceli, il papà di Luca Giglioli ha confessato:

Penso che Luca faccia bene a godersi questa conoscenza con Yulia fuori dal mondo, sono in una situazione molto particolare, quindi penso sia normale affezionarsi molto ad una persona. Luca nei suoi innamoramenti non mi ha mai coinvolto più di tanto, ora c’è questa situazione particolare e sembra che sia ben cotto.

Giglio a rischio

Così come era accaduto per il comportamento assunto da Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes, che avevano spedito l'hashtag #Lorenzofuori in top trend su X, anche in questo caso le pesanti affermazioni di Luca Giglioli sono state riprese da molti utenti sul web, che hanno chiesto a gran voce la sua squalifica dal gioco: "La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola lì dentro. Nel senso, non la disinnesco, la metto da sola lì al caldo così si alimenta e scoppia da sola" e ancora "Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura".

Alfonso Signorini deciderà di affrontare l'argomento nella prossima diretta? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Deianira Marzano sui social, pare che gli autori del popolare reality show starebbero pensando di introdurre un televoto flash. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze significative, come un’eliminazione immediata o altre ripercussioni per il concorrente coinvolto.

Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono Giglio, Stefano Tediosi, Federica Petagna e Javier Martinez. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera lunedì 2 dicembre alle 21.40 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.