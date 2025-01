Grande Fratello, ecco la reazione dei famigliari di Helena e Jessica dopo il grave espisodio avvenuto nella Casa

News VIP

Nella Casa del GF, nella serata di ieri, una conversazione tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes è degenerata in un grave episodio. Ecco come hanno reagito i famigliari nti delle due gieffine!

Il grave episodio che ha visto coinvolte Jessica Morlacchi e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello continua a far discutere, tanto che persino i parenti delle due gieffine hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'accaduto. Ecco qual è stata la loro reazione!

GF, Helena lancia un bollitore contro Jessica: la reazione delle famiglie delle due gieffine

Nel corso della serata di ieri, venerdì 3 gennaio, a cena Jessica Morlacchi e Helena Prestes sono state coinvolte in una lite che è degenerata rapidamente. La causa del litigio sarebbe stata un semplice cesto di pane che la modella brasiliana non accennava a passare a Jessica, nonostante la cantante dei Gazosa glielo chiedesse più volte. Il gesto provocatorio di Helena ha scatenato il fastidio di Jessica e la cantante ha iniziato a insultare ripetutamente la modella, chiamandola "imbecille" e rivolgendosi a lei con toni molto duri: "Tornatene al paese tuo, imbecille".

Helena ha reagito intimando all'altra gieffina di non continuare a insultarla, ma quando Jessica ha risposto alla provocazione, Helena si è alzata e ha compiuto un grave gesto che ha lasciato tutti senza parole. La modella ha infatti riempito un bollitore d'acqua e ha provato a lanciarlo contro Jessica, per fortuna mancandola. Sia Javier Martinez che Maxime Mbandà si sono resi conto del tentativo di Helena di compiere un gesto così grave e sono intervenuti in tempo per fermarla.

Tuttavia, la modella ha comunque scagliato il bollitore con furia ed è stata portata via di peso da Javier, dopo aver gridato "non sei altro che una putt***" a Morlacchi. Nella Casa e sul web la vicenda ha diviso il pubblico, tra chi ha condannato a prescindere il gesto di Helena e chi, come anche Stefania Orlando, ha fatto notare che Jessica non aveva fatto altro che provocarla. Dopo l'intervento degli autori del GF, che hanno deciso di allontanare momentaneamente Helena dal resto dei gieffini, sono intervenute anche le famiglie delle due gieffine.

GF, ecco la reazione dei parenti di Helena e Jessica dopo la grave lite di ieri sera

Dopo il grave episodio che ha visto Helena Prestes infuriarsi per l'ennesima lite con Jessica Morlacchi e lanciarle contro l'acqua di un bollitore, sui social sono intervenute le famiglie e i parenti delle due gieffine. Visti i gravi fatti avvenuti, sia la sorella di Helena, Miriana Prestes, sia la famiglia di Jessica hanno deciso di intervenire e chiarire la loro posizione.

Miriana Prestes ha difeso la salute mentale della sorella, messa a dura prova dalle provocazioni di Jessica e dai continui insulti che la modella ha ricevuto da lei. Sui social, infatti, la sorella della modella ha preso le difese di Helena e ha scritto: "Non è più possibile sopportare tante provocazioni. Nessuno ha il diritto di invadere la mente di qualcuno in questo modo. E' sbagliato! Supera tutti i limiti dello spettacolo! Non può essere cosi".

Dall'altra parte, tuttavia, la famiglia di Jessica ha affermato che se Helena Prestes non sarà squalificata, ci saranno delle conseguenze e che l'eliminazione della modella dal gioco è l'unico modo per evitare che la situazione peggiori. Cosa succederà? Per scoprirlo bisognerà aspettare la prossima puntata del GF, che andrà in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5.

