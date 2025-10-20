Grande Fratello: DIRETTA della quarta puntata di lunedì 20 ottobre

News VIP

Il Grande Fratello torna in onda questa sera, lunedì 20 ottobre, con la sua quarta puntata! In studio Simona Ventura e i suoi tre opinionisti, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, sono pronti a trasportare il pubblico nella Casa più spiata d'Italia per seguire le dinamiche dei gieffini. Seguite con noi la diretta del quarto appuntamento del GF, per scoprire quali emozioni ci riserverà questa sera il reality show prodotto da Endemol Shine Italy!