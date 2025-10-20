TGCom24
Grande Fratello: DIRETTA della quarta puntata di lunedì 20 ottobre

Maria Castaldo

Torna il Grande Fratello, in onda questa sera, lunedì 20 ottobre su Canale 5: seguite con noi la diretta della quarta puntata del reality show condotto da Simona Ventura!

Grande Fratello: DIRETTA della quarta puntata di lunedì 20 ottobre

Il Grande Fratello torna in onda questa sera, lunedì 20 ottobre, con la sua quarta puntata! In studio Simona Ventura e i suoi tre opinionisti, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, sono pronti a trasportare il pubblico nella Casa più spiata d'Italia per seguire le dinamiche dei gieffini. Seguite con noi la diretta del quarto appuntamento del GF, per scoprire quali emozioni ci riserverà questa sera il reality show prodotto da Endemol Shine Italy!

