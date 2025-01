Grande Fratello, Dayane Mello si schiera dalla parte di Helena Prestes in vista della possibile Squalifica

News VIP

Dayane Mello, grande amica di Helena Prestes ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, non è d’accorso con la possibile squalifica della modella brasiliana.

Nella casa del Grande Fratello è scoppiato il caos dopo il gesto di Helena Prestes nei confronti di Jessica Morlacchi e anche il pubblico del reality show, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è profondamente diviso sull’accaduto. Dayane Mello, ex protagonista del Grande Fratello Vip e grande amica della bella modella brasiliana, ha espresso il suo parare sulla questione, mostrandosi sfavorevole alla possibile squalifica di Helena.

Grande Fratello, Helena Prestes rischia la squalifica

È scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello e siamo davanti ad un punto di non ritorno. Jessica Morlacchi ha provocato fino allo sfinimento Helena Prestes, utilizzando parole cariche d’odio quando la modella brasiliana si è rifiutata di passarle il cesto del pane a tavola, e la gieffina è esplosa. Helena, infatti, ha lasciato il tavolo dove tutti stavano mangiando, si è alzata e ha riempito il bollitore con dell’acqua fredda, provando poi a tirarlo a Jessica, ma è stata interrotta a Javier Martinez che ha provato a contenerla. Il gesto di Helena è stato molto forte ed è impossibile non pensare che saranno presi provvedimenti nei suoi confronti, infatti poche ore fa sulla pagina ufficiale del GF su Instagram è apparso un comunicato, che confermava il televoto sospeso a causa di provvedimenti che dovranno essere presi in puntata. Ma è solo Helena ad aver sbagliato?

Posto che la violenza e i gesti violenti non sono mai da giustificare, è altresì vero che la violenza verbale non è meno grave anzi, essere asfissianti e fare del bullismo può logorare lentamente ma molto profondamente una persona. Per questo motivo, il pubblico del reality show di Canale 5 è molto diviso e sono tantissimi i fan del programma a condannare per prima Jessica e il suo comportamento nei confronti della Prestes, assolutamente non tollerabile. Cosa accadrà in puntata? È evidente che qualcuno sarà punito e dovrà lasciare la casa per arrivare addirittura a sospendere il televoto, eppure non tutti sono d’accordo con la possibile squalifica di Helena, soprattutto Dayane Mello che ha preso pubblicamente parola per difenderla.

Grande Fratello, Dayane Mello difende Helena

Se è vero che il gesto di Helena Prestes nei confronti di Jessica Morlacchi è decisamente da condannare, è anche vero che l’atteggiamento aggressivo della cantante nei confronti della modella brasiliana, insultata ripetutamente davanti a tutta la casa del Grande Fratello e messa in difficoltà, non è da meno. Scopriremo durante la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini quali saranno i provvedimenti presi in via ufficiale, e non è escluso che entrambe ricevano una squalifica. Il pubblico, tuttavia, non è d’accordo e sono tantissimi a chiedere che Jessica venga allontanata perché porta negatività e cattiveria gratuita con il suo atteggiamento, ponendosi così a difesa di Helena. Anche Dayane Mello, ex protagonista del Grande Fratello Vip e grande amica della modella brasiliana, ha voluto dire la sua sui social.

“So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!”.

Dayane ha pubblicamente difeso la sua amica e del resto sono tanti i fan del Gf che hanno rivisto nel percorso di Helena quello della Mello, che ad oggi rimane ancora una delle concorrenti più amate di sempre di questo programma, una grande regina delle dinamiche televisive che ha tenuto milioni di spettatori con gli occhi incollati alle telecamere. Nel frattempo, nella casa più spiata d’Italia, l’umore è traballante e i coinquilini sono molto divisi sull’accaduto e sulle conseguenze che dovrebbe avere, altri invece sono stanchi di questo clima ostile e stanno seriamente meditando di rinunciare al gioco.

