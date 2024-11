Grande Fratello, colpo di scena: Lorenzo Spolverato ci ripensa, cosa ha detto su Shaila Gatta

News VIP

Momenti di confusione nella casa del Grande Fratello? Lorenzo Spolverato, dopo essere uscito allo scoperto con Shaila Gatta nonostante le critiche, fa un passo indietro nel rapporto con la ballerina.

Cosa succede tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Dopo che la passione è scoppiata in Spagna durante la breve trasfera al Gran Hermano, i due sembravano aver deciso di formare una coppia ufficiale, dando spettacolo con momenti di effusioni piccanti davanti le telecamere. Peccato che, a domanda diretta degli inquilini del Grande Fratello, il gieffino ha confermato più volte di non essere il fidanzato della bella ballerina, frenando improvvisamente sul rapporto.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ci ripensa?

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello è nato un triangolo intricato tra Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, con l’ingresso in scena anche di Helena Prestes che si è mostrata molto interessata a concorrente Nip soprattutto dopo un bacio passionale, scambiato durante un gioco tra inquilini. Shaila ha inizialmente intrapreso la conoscenza di Javier, appartandosi con lui sotto le lenzuola e parlando della grandi doti del pallavolista, fino a quando la redazione del reality show di Canale 5 non ha deciso di spedirla in Spagna, insieme a Spolverato, come concorrenti ospiti del Gran Hermano. Una decisione che ha stravolto tutto, dal momento che Gatta e Spolverato si sono lasciati andare alla passione consumando il loro rapporto e abbandonandosi all’attrazione.

Una scelta strategica secondo moltissimi telespettatori ma anche secondo gli inquilini del GF, che credono ben poco a questo rapporto, eccezione fatta per Federica Petagna che si è schierata a favore di questa coppia. Tornati in Italia, Shaila e Lorenzo sono finiti al centro della bufera e la ballerina l’ha presa malissimo, lasciandosi andare ad un pianto disperato che è diventato virale sui social, interpretato come una passiona messinscena da parte della partenopea. Nonostante gli attacchi feroci, Lorenzo e Shaila hanno continuato a dare spettacolo con baci a dir poco passionali in giro per la casa, aumentando il malcontento di Javier e di Helena, che si è sentita presa in giro dal gieffino che inizialmente le aveva riservato attenzioni speciali. E proprio parlando con la bella modella durante il loro confronto una volta tornato dalla Spagna, Lorenzo ha fatto considerazioni scioccanti sul rapporto con Shaila, che mettono tutto in discussione. Ecco cosa ha rivelato.

Grande Fratello, Lorenzo e Shaila: è tutto già finito?

Per quanto si possa provare simpatia per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, è chiaro che i due concorrenti del Grande Fratello si siano avvicinati per strategia nel momento perfetto, per regalare un colpo di scena al pubblico in grado di trattenerli più a lungo possibile nella casa più spiata d’Italia. Certo si può anche credere alla buona fede di entrambi, dato che sin dai primi giorni l’attrazione c’era ed era anche difficile da controllare, ma le rivelazioni di Javier su quello che la ballerina gli avrebbe chiesto di fare (mentire sul loro bacio) e Tommaso che si è lasciato sfuggire come Lorenzo abbia usato il telefono cellulare al Gran Hermano, sicuramente gettano ombre su questo percorso. A mettere ancora già confusione nella mente dei telespettatori ci ha pensato Spolverato in prima persona che, dopo baci appassionati e notti di fuoco, ha voluto precisare di non sentirsi sentimentalmente legato a Shaila.

“Io non sono responsabile di come altri vedono me e lei. Non sono il suo fidanzato. Se stiamo insieme? No ma va”.

Questa la confessione che Lorenzo ha fatto a Yulia Bruschi nel pomeriggio, parlando del rapporto con la bella ballerina che sembra aver monopolizzato la sua attenzione. Non contento, durante il confronto con Helena Prestes pochi minuti dopo aver confermato a Shaila che sarebbe geloso di vederla vicino a Javier, ha rincarato la dose continuando ad affermare di non essere legato alla Gatta. “Qui dentro siamo liberi, io faccio il mio percorso e tu il tuo”, ha confermato Lorenzo ammettendo di aver messo al corrente della situazione anche Shaila, la quale avrebbe accettato la sua visione. A noi questo discorso onestamente non torna per nulla, e chissà che reazione avrà Shaila dopo aver ascoltato queste parole, dato che sta irrimediabilmente plasmando il suo percorso al Gf su questa love story.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .