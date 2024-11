Grande Fratello, Clayton vuota il sacco e svela tutta la verità: "Ecco perché mi licenziarono da Beautiful"

News VIP

La rivelazione clamorosa dell'attore Clayton Norcross circa la sua lunga esperienza nella popolare soap Beautiful: ecco cosa ha raccontato il discusso concorrente, attualmente al televoto, nella Casa del Grande Fratello.

Tempo di rivelazioni importanti nella Casa del Grande Fratello. A distanza di poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, Clayton Norcross ha deciso di vuotare il sacco e rivelare ai suoi compagni di avventura il reale motivo per cui venne licenziato dalla soap Beautiful.

La rivelazione di Clayton

L'attesa è finita. Stasera, martedì 12 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Clayton Norcross, che si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate circa la sua esperienza sul set di Beautiful. Ma quali sono stati i motivi del suo addio alla soap opera più seguita in tutto il mondo? A svelare il motivo per cui venne licenziato è stato proprio l'attore:

La verità è che mi hanno licenziato e non è una bella cosa da dire, però non è cosi semplice. Io ero il capitano del nostro sindacato, che protegge gli attori. Ho visto che Beautiful è andato in 100 paesi. Loro vendono per migliaia e migliaia di dollari e non danno nulla a noi, con una paga molto modesta per un lavoraccio, mi sono sentito arrabbiato. E ho parlato col cast.

Dopo aver svelato il motivo del suo addio al cast di Beautiful, Clayton ha ammesso che la perdita di quel lavoro gli ha cambiato la vita per sempre. Per chi non lo sapesse, l'attore interpretò Thorne Forrester per circa due anni, dal 1987 al 1989, conquistando il cuore di milioni di telespettatrici, che ancora oggi lo seguono con grande affetto:

Questo fatto ha cambiato la mia vita per sempre. Immagina questa grande popolarità, hai una casa, una macchina, una famiglia che sta crescendo e tirano il tappeto da sotto i piedi per un motivo che, secondo me, è molto brutto. Era il 1989. Io ho deciso di andare via e non combattere contro di loro. Tre giorni prima mi hanno detto ‘Non lo fai più’, è un grande shock.

Le anticipazioni della nuova puntata del Gf

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che vedrà il ritorno di Tommaso Franchi e la presentazione ufficiale come concorrente di Stefano Tediosi. Se il giovane idraulico ha dichiarato di voler continuare la sua esperienza televisiva lontano da Maica Benedicto e Mariavittoria Minghetti, il tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island è stato chiamato dalla produzione per mettere un pò di pepe nelle dinamiche del gioco. Come reagiranno Federica Petagna e Alfonso D'Apice?

Nella diretta di stasera si parlerà anche dell'uscita temporanea di Enzo Paolo Turchi. Stando a quanto riportato sui social, nelle ultime ore, il coreografo ha lasciato la Casa per motivi personali. Enzo Paolo rientrerà in gioco o deciderà di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Spazio infine al televoto settimanale. I concorrenti a rischio eliminazione sono Shaila Gatta, Mariavittoria e Clayton Norcross. Chi uscirà?

