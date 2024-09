Grande Fratello, Clarissa Burt ha momentaneamente lasciato la Casa: il comunicato ufficiale

News VIP

La concorrente italo-americana Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello per ricevere un'importante onorificenza: l'annuncio ufficiale sui social.

Lunedì 30 settembre 2024 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello in cui scopriremo il primo eliminato di questa edizione. Nell'attesa, la concorrente italo-americana Clarissa Burt ha lasciato momentaneamente la Casa più spiata d'Italia per un motivo molto importante.

L'uscita di Clarissa Burt

A distanza di alcune ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, sul sito ufficiale Instagram del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stato pubblicato un breve comunicato con il quale la produzione ha informato gli spettatori dell'uscita della concorrente italo-americana Clarissa Burt.

Nel comunicato si legge che la concorrente, famosa in Italia anche per i flirt celebri con Massimo Troisi e Francesco Nuti, ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per ritirare un premio importante: "Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello per andare a ricevere una importante onorificenza". Nessun ritiro, quindi, né un'uscita a tempo indeterminato per gravi questioni famigliari e per problemi di salute.

Clarissa Burt, dunque, ha lasciato la Casa Grande Fratello e la sua assenza potrebbe durare qualche giorno. Si ipotizza che potrebbe riunirsi agli altri concorrenti tra domenica e lunedì, in tempo utile per prendere parte alla prossima diretta. La quinta puntata del reality show di Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 30 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Shaila Gatta, Helena Prestes, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Chi sarà il primo concorrente della nuova edizione a dover lasciare definitivamente il gioco? Staremo a vedere.

