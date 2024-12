Grande Fratello, chiarimento tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani: "Ho confuso le cose" (VIDEO)

News VIP

Al GF, Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno finalmente chiarito i reciproci sentimenti dopo giorni di tensioni e incomprensioni.

Tutto è pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera, lunedì 2 dicembre su Canale 5. In attesa di scoprire cosa succederà nella Casa e chi sarà il preferito dal pubblico, Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno avuto un chiarimento sui loro sentimenti e sulla gelosia che la cantante ha mostrato verso il gieffino.

GF, Luca Calvani e Jessica Morlacchi a confronto: "Ho confuso le cose"

Approfittando della giornata soleggiata, Jessica Morlacchi e Luca Calvani si sono rifugiati in giardino e la cantante ha finalmente deciso di parlare con l'attore e chiarire ciò che pensa di lui. L'avvicinamento tra Jessica e Luca era stato notato anche dal conduttore Alfonso Signorini, che aveva chiesto spiegazioni al gieffino. Luca aveva confermato di nutrire un grande affetto per Jessica, ma che non andava oltre l'affetto e la stima.

Dato che in questi giorni Jessica aveva mostrato una certa insofferenza verso Helena a causa della vicinanza con Luca, quest'ultimo ha deciso di parlare con la cantante e di dirle che, nel caso fosse troppo difficile per lei stargli accanto, sapendo che tra loro ci sarà solo amicizia, lui farà un passo indietro: "Hai tu la manopola in questo senso" le ha detto Luca Calvani.

Jessica, però, l'ha rassicurato e gli ha detto che ha finalmente capito che ciò che c'è tra loro è un bellissimo sentimento: "Però ho confuso un po' le cose ultimamente, mi dispiace. Però ora ho capito".

GF, le anticipazioni della puntata di lunedì 2 dicembre

Questa sera, lunedì 2 dicembre, tornerà in onda il Grande Fratello con un nuovo appuntamento. Le Anticipazioni della puntata ci svelano che le tensioni tra i due gruppi in cui sono stati divisi i gieffini continuano a crescere. Se in Casa ci sono le sempre più frequenti incomprensioni tra Shaila e Helena, nel Tugurio la lite si è accesa tra Yulia e Lorenzo.

Intanto, a movimentare le dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini ci sarà l'ingresso di 5 nuovi concorrenti. Tra loro Maria Monsè e la figlia diciottenne Perla, che parteciperanno al programma come concorrente unico. A unirsi al cast ci sarà anche l'ex Miss Italia Zeudi Di Palma. Infine, nella Casa entreranno Bernardo Cherubini, fratello di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.

Per Javier Martinez ci sarà una tenera sorpresa da parte del padre: il pallavolista potrà finalmente riabbracciarlo e trascorrere qualche minuto in sua compagnia. Infine, il pubblico decreterà chi tra Federica, Javier, Giglio e Stefano è il preferito.

