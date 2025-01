Grande Fratello, Chiara Cainelli viola il regolamento e rivela un'informazione dall'esterno!

News VIP

Continuano le violazioni di regolamento nella Casa del GF. Questa volta a essere scoperta è stata Chiara Cainelli che ha rivelato alcune informazioni dall'esterno a un altro gieffino. Ecco cosa è successo!

Chiara Cainelli è una delle ultime new entry nel reality show di Canale 5: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso nella Casa già da diverse settimane e di recente si è resa protagonista di una violazione del regolamento del programma. Come oramai tutti sanno, infatti, non è possibile riportare informazioni relative a ciò che accade all'esterno della Casa. Ma sembra che Chiara abbia deciso di infrangere le regole e rivelare un'informazione che proveniente dal mondo esterno.

In questi giorni, Chiara Cainelli è stata al centro dell'attenzione per il mancato flirt con Javier Martinez: i due gieffini erano parsi molto vicini e si erano scambiati confidenze ed effusioni, fino a baciarsi. Peccato che poi Javier si sia tirato indietro e abbia troncato la conoscenza dichiarando di vedere Chiara solo come un'amica e non aver per lei alcun tipo di trasporto.

Ma, ora, è diventata protagonista di una vicenda più seria: la concorrente ha, infatti, infranto le regole del GF e abbia raccontato a Giglio un'informazione appresa dall'esterno.

GF, Chiara Cainelli viola il regolamento: ecco cosa ha rivelato a Giglio

In giardino con Luca Giglioli, Chiara si stava rilassando al sole, mentre ascoltavano entrambi un po' di musica. A essere trasmessa è stata anche una canzone dei One Direction, Story of My Life.

Quando ha riconosciuto il brano, Chiara Cainelli si è rivolta a Giglio e gli ha sussurrato: "Tu non sai, è successa una cosa...non posso dirtela" ha dichiarato, aggiungendo poi: "Uno di loro è morto!". Riferendosi così a Liam Payne, cantante dei One Direction scomparso il 16 ottobre a 31 anni. Il cantante ha perso la vita cadendo dal balcone di una stanza d'albergo durante un soggiorno in Argentina.

Non si tratta certo della prima violazione del regolamento che si è verificata nella Casa: già Tommaso Franchi si è reso protagonista in più di un'occasione di aver infranto le regole. L'ultima volta è stato lui stesso ad ammettere di aver violato il regolamento del GF, girando le telecamere della Casa per non essere inquadrato.

chiara che dice a giglio che è morto liam💔💔💔 pic.twitter.com/r4sn3IMeZ9 — cla𓆙 (@tvdgomeez) January 1, 2025

