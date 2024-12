Grande Fratello, Chiara Cainelli si sbilancia su Stefano Tediosi: "Lo vedo meglio da quando è uscita Federica Petagna"

News VIP

Chiara Cainelli svela le sue simpatie e antipatie: fra tutti i concorrenti ancora in gioco nella Casa, sembra proprio che Helena Prestes non goda del favore della nuova concorrente del Grande Fratello.

Tempo di primi bilanci per Chiara Cainelli. Parlando con Javier Martinez, la nuova concorrente del Grande Fratello ha rivelato di essere contenta di essere nella Casa più spiata d'Italia e che sta provando a conoscere tutti i suoi compagni di gioco: ma se tra le sue simpatie c'è Stefano Tediosi, nella zona delle antipatie sembra esserci Helena Prestes.

Le simpatie e antipatie di Chiara

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, ci sono anche Helena Prestes e Stefano Tediosi, che nelle ultime ore sono finiti nel mirino della new entry Chiara Cainelli.

Parlando con Javier Martinez, Chiara ha fatto un piccolo bilancio dei primi giorni passati nella Casa del Gf e svelato il suo pensiero su alcuni concorrenti ancora in gioco. Tra le sue simpatie c'è l'ex tentatore Stefano. "Stefano lo vedo molto meglio da quando è andata via Federica. Lui mi piace, è un bravo ragazzo, è genuino" ha affermato la nuova gieffina rivelando di trovarlo meglio da quando Federica Petagna ha lasciato il gioco. Shaila Gatta, invece, le è indifferente: "La vedo distante da me. Credo che siamo diverse, mi è solo indifferente".

Tra le antipatie sembra esserci Helena. "Con Helena non mi sono presa" ha dichiarato Chiara spiegando che tutto è nato durante la scorsa puntata del reality show di Canale 5, quando la modella si è sentita dire che le piace ancora Lorenzo Spolverato "Non mi ha nemmeno dato il tempo di spiegarmi. Ha concluso dicendo che ero contro di lei, che mi ero fatta influenzare. Ho provato a chiarire, ma lei ormai era della sua opinione. Non mi è piaciuta questa cosa". Javier, che conosce ormai molto bene la modella brasiliana, ha cercato di tranquillizzare la nuova concorrente: "Non è una giustificazione, ma io le dico sempre di non prendere tutto come un attacco, è sulla difensiva".

La rivelazione di Javier su Helena

Helena Prestes è uno dei personaggi più chiacchierati e discussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. Chiuso il capitolo Lorenzo Spolverato, dinamica che ha tenuto banco per intere settimane sia dentro che fuori la Casa, la modella brasiliana avrebbe puntato Javier Martinez. A rivelarlo è stato proprio il pallavolista argentino.

Come riportato da Biccy, parlando con Mariavittoria Minghetti, l'amato concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rivelato alla sua compagna di gioco che Helena gli ha confessato i suoi sentimenti, ma che lui ha subito messo un freno:

Si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere.

