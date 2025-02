Grande Fratello, Chiara Cainelli si dichiara ad Alfonso D'Apice: "Mi sto innamorando di te"

News VIP

Nella Casa del GF, sembra che sia nata una nuova coppia: Chiara Cainelli si è infatti dichiarata innamorata di Alfonso D'Apice!

Nella Casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia? Sembra che tra Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice sia scoppiato l'amore, visto che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è dichiarata innamorata del gieffino partenopeo.

GF, Chiara Cainelli innamorata di Alfonso D'Apice? La gieffina si dichiara!

Dopo giorni di lontananza e litigi, tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli sembra essere tornato il sereno. In un momento di intimità, mentre erano da soli, i due gieffini si sono trovati a parlare dei reciproci sentimenti e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato al gieffino partenopeo di essersi innamorata di lui: "Piano piano mi sto innamorando di te". Alfonso è entrato nella Casa del reality show di Canale 5 per riconquistare l'ex Federica Petagna, ma quest'ultima ha poi preferito il tentatore Stefano a lui.

La vicinanza con Chiara è poi sbocciata in un sentimento e li ha spinti ad avvicinarsi sempre di più. Nonostante negli scorsi giorni ci siano stati tra loro momenti di tensione, Alfonso e Chiara sembrano più innamorati che mai. Il gieffino ha anche ricevuto l'approvazione della mamma della Cainelli ed è ora pronto a viversi questa nuova relazione con la ragazza.

Chiara gli ha rivelato di aver iniziato ad apprezzare le sue premure, la sua dolcezza, anche se spesso Alfonso si lascia andare a lamentele varie. Tuttavia, ha ammesso che poco a poco l'ha conquistata e che ora sente per lui un forte sentimento.

GF, Chiara si dichiara ad Alfonso, ma c'è già aria di tempesta tra loro!

Nonostante l'idillio vissuto poche ore fa, tra Alfonso e Chiara è già scoppiata una nuova lite: a scatenarla è stato un commento di D'Apice, che ha accusato la ragazza di avere uno sguardo "apatico". L'affermazione di Alfonso è stata accolta in maniera negativa dalla gieffina che ha sbottato: "Ma stai scherzando?".

Per evitare di far scoppiare una nuova lite con la gieffina, Alfonso ha preferito allontanarsi, ma poco dopo entrambi si sono ritagliati un momento privato per discutere di ciò che li ha portati ad allontanarsi. Chiara ha accusato Alfonso di non darle attenzioni in maniera spontanea, ma solo quando richieste: "Se ti va di darmi attenzioni, me le dai a prescindere", tuttavia, quando il concorrente ha provato ad avvicinarsi, si è allontanata ancora delusa dai suoi precedenti commenti.

Alfonso le rinfaccia di non comprenderlo davvero e che quando lui le dimostra attenzioni e affetto Chiara si allontana e si mostra distaccata. "Sono un po' fredda, è vero, ma comunque sono così" ribatte allora la gieffina, aggiungendo poi che non vuole sminuirlo, ma che Alfonso è sempre molto impostato e serio. Nonostante i due provino a riappacificarsi, la tensione resta alta. Questa sera, nella puntata del GF, i due avranno la possibilità di chiarirsi? Non ci resta che scoprirlo.

