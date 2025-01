Grande Fratello, Chiara Cainelli critica Luca Calvani: "È teatrale" (VIDEO)

News VIP

Dopo averlo nominato durante l'ultima diretta del Grande Fratello, Chiara Cainelli è tornata a parlare di Luca Calvani non nascondendo i suoi dubbi e perplessità sul suo comportamento nella Casa.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha stravolto gli equilibri nella Casa. Dopo Lorenzo Spolverato, anche Chiara Canelli ha puntato il dito contro Luca Calvani. Il motivo? Secondo la gieffina, l'attore toscano sarebbe più concentrato su sé stesso che desideroso di risolvere tutte le problematiche.

I dubbi di Chiara su Luca

Luca Calvani è uno dei protagonisti più discussi e apprezzati sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. Il suo comportamento, però, non sempre sembra convincere i suoi compagni di gioco, che spesso lo hanno accusato di agire per strategia. Dopo Lorenzo Spolverato, infatti, anche Chiara Cainelli ha palesato i suoi dubbi sull'attore toscano.

Parlando con Javier Martinez, Chiara ha rivelato il motivo che l'ha spinta a nominare Luca durante l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo la gieffina, l'attore è spesso invadente e si mette in mezzo ad alcune dinamiche anche quando non c'entra nulla. "Secondo me, va bene se prende la situazione in mano. Non perde mai il controllo" ha affermato il pallavolista argentino, difendendo l'amico dalle critiche.

Chiara ha continuato ammettendo di riconoscere a Luca il talento di gettare una nuova luce su determinate circostanze, ma di non apprezzare il suo modo di fare eclatante, quasi teatrale, di esprimere le proprie opinioni. L'impressione della concorrente è che l'attore voglia sempre puntare un riflettore su sé stesso per fare show:

Ha un modo teatrale di esagerare, urlare e mettersi come protagonista. Quando devi mediare non puoi metterti tu come protagonista [...] Sicuramente si rende conto delle situazioni molto bene, ma è come se volesse la luce su di lui. Non mi piace questo modo di fare, di intromettersi. Ha una bella percezione delle cose, ma anche in puntata lo vedo sempre lanciato per dire la sua. Sembra che lo fa per show, più per sè che per reale interesse al problema. Io la vedo così.

Luca nel caos

Luca Calvani continua a stare al centro del gossip per il suo discusso percorso al Grande Fratello. Sono settimane infatti che Jessica Morlacchi fa intendere di non voler rivelare qualcosa di molto compromettente per l'attore, sebbene molto delusa e ferita dall’avvicinamento dell’attore alla modella Helena Prestes.

Ora che la cantante romana ha lasciato il gioco ci hanno pensato Tommaso Franchi e Marivittoria Minghetti a tornare sull’argomento. Dopo aver assistito all'accesa discussione scoppiata a bordo piscina tra la dottoressa e Calvani, il giovane idraulico toscano ha completamente sbottato e rivelato tutto: "Era meglio quando ti facevi le se**e nel letto di Jessica!".

Dichiarazioni inaspettate che hanno spiazzato tutti i telespettatori. Come riportato da Biccy, ad alimentare la questione ci ha pensato Mariavittoria che, parlando con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, ha tirato nuovamente fuori l’argomento e criticato duramente Luca:

È meglio che sto zitta guarda […] E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio per tutti. Perché poi divento cattiva e dico tutto. Lui è stato un grandissimo maleducato. E soprattutto un uomo della sua età che si mette a gridare in quella modalità a una ragazza. Mi ha urlato addosso e poi è andato via.

