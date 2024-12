Grande Fratello, Chiara Cainelli commenta l'allontanamento da Javier Martinez e lancia accuse!

News VIP

Dopo il punto messo da Javier Martinez alla loro conoscenza, Chiara Cainelli si confronta con Zeudi Di Palma sul concorrente del Grande Fratello e lancia accuse.

Dopo aver preso un due di picche da Shaila Gatta e aver rifiutato il corteggiamento di Helena Prestes, Javier Martinez si è avvicinato a Chiara Cainelli ma anche con lei non è scattata la scintilla. La gieffina riflette su quanto accaduto, ammettendo aver dubbi sul bel pallavolista.

Grande Fratello, Chiara Cainelli non fa per Javier Martinez

Javier Martinez è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello, ma nella casa più spiata d’Italia sembra proprio non riuscire a trovare l’amore. Il gieffino, infatti, si è inizialmente avvicinato a Shaila Gatta con la quale è scattato anche un bacio passionale, ma la decisione dell’ex Velina di Striscia la Notizia di intraprendere una relazione con Lorenzo Spolverato ha cancellato ogni possibilità di un flirt. Javier ci è rimasto molto male e non l’ha mai nascosto, ammettendo di aver provato per Shaila qualcosa che non provava da tempo. Nel frattempo, il sensuale pallavolista ha intrecciato un bellissimo rapporto con Helena Prestes, ma quando lei ha ammesso di provare per lui qualcosa di più, Javier si è ritirato immediatamente.

Dopo diversi confronti, proprio negli ultimi giorni, i due concorrenti del Gf hanno trovato un modo per stare vicini senza disagio e senza creare fraintendimenti, mentre Martinez si è sentito attratto da Chiara Cainelli, una delle new entry di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra loro c’è una bella chimica ma dopo un bacio, Javier ha capito che neppure Chiara era la donna che avrebbe potuto fare al caso suo e ha deciso di mettere un punto immediatamente, non volendo prenderla in giro o alimentare fantasia che non si sarebbero mai realizzate. Chiara, tuttavia, non l’ha presa benissimo e si è sfogata con Zeudi Di Palma ammettendo di avere qualche dubbio sul gieffino dopo questo suo comportamento.

Grande Fratello, Chiara non crede a Javier?

Dopo aver fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello tra le new entry proposte da Alfonso Signorini per animare la casa e creare nuove dinamiche, Chiara Cainelli si è avvicinata molto a Javier Martinez. Tra i due c’era un interesse reciproco molto forte, tanto che il bel pallavolista si è esposto immediatamente nei confronti della gieffina, almeno fino a quando non è scoccato un bacio tra loro che ha fatto comprendere a Martinez di aver costruito un castello in aria. Riflettendo con Zeudi Di Palma su quanto accaduto negli ultimi giorni, dopo aver parlato con Javier e aver capito che il concorrente avrebbe voluto mettere un punto al nascente flirt, Chiara ha ammesso:

“Tu pensavi che davvero fossi io la persona con quale presupposto se non c’eravamo neppure baciati? Io voglio credere alla buona persona che è lui, quindi dico è stato avventato a dire questa cosa e non l’ha fatto per cattiveria. Poi però penso: se avesse ragione Lorenzo? Io reagisco male con il mio corpo, quindi non mi fido di lui in realtà”.

Insomma, Cainelli ci è rimasta male e questo è un dato di fatto, ma ora è arrivata anche a pensare che qualcosa in Javier non le quadra. Secondo la gieffina, infatti, le sensazioni che ha nei confronti del collega sono talmente negative da portarla a credere alle parole di Lorenzo Spolverato, che da sempre indica Martinez come un abile stratega. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nei prossimi giorni osservando il comportamento di Javier, che per ora è sempre stato impeccabile tanto da essere tra i preferiti del pubblico sin dalle primissime settimane.

