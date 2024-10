Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il nono appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? Ecco cosa dicono i sondaggi

Grande Fratello Vip, chi sarà il preferito tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? I sondaggi

Nella puntata di stasera il televoto non è ad eliminazione ma per stabilire chi, tra i concorrenti in nomination, è il preferito del pubblico. Il preferito del pubblico, secondo i sondaggi, al momento sarebbe Lorenzo Spolverato.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Lorenzo con il 27%. Al secondo posto, Shaila con 26%. Al terzo, Amanda e al quarto Yulia con il 20%.

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Lorenzo con il 34%. Al secondo posto, Shaila con 31%. Al terzo, Amanda con il 21%, al quarto Yulia con il 14%.

Grande Fratello: anticipazioni della puntata di lunedì 14 ottobre

Lunedì 21 ottobre torna su Canale 5 il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Tra le novità della puntata ci sarà lo scambio di concorrenti tra l’edizione italiana e quella spagnola: la modella Maica Benedicto entrerà nella Casa italiana, mentre due concorrenti italiani voleranno in Spagna.

Emozioni intense sono attese con il racconto di Lorenzo Spolverato, che parlerà delle difficoltà della sua infanzia, culminando con la sorpresa dell’arrivo della madre. Inoltre, si seguirà l'evoluzione della relazione tra Yulia e Giglio, e Jessica sarà protagonista di un momento divertente. La serata si concluderà con l’atteso esito del televoto che coinvolge Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia.

