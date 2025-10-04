Grande Fratello: Chi è Simone De Bianchi? Età, Genitori, Film. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio uno delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Simone De Bianchi!

Uno dei concorrenti che lunedì 29 settembre è entrato nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si chiama Simone De Bianchi, ed è un volto conosciuto. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui!

Grande Fratello: Tutto su Simone De Bianchi

Simone De Bianchi è nato a Roma, nel Lazio, il 19 novembre del 2001, quindi è del segno dello Scorpione ed ha 23 anni, anche se a breve ne compirà 24. Attualmente vive proprio nella sua città natale insieme a sua madre, Francesca, e a sua sorella. Infatti, i suoi genitori si sono separati circa cinque anni fa, quando la mamma ha scoperto un tradimento del marito.

Ad oggi lavora come postino, anche se continua a coltivare le sue passioni in ambito artistico: è anche attore e content creator sui social. Ha recitato in tre film: nel 2017 ha vestito i panni di Alessio, il personaggio che interpretava il figlio di Monica alias Paola Cortellesi, Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, e nel 2021 ha recitato nel suo sequel Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto. Nel 2023, invece, lo ritroviamo nella pellicola Accattaroma di Daniele Costantini. Inoltre, ha pubblicato delle canzone inedite, come Milkshake. Come leggiamo sulla bio del suo profilo Instagram ufficiale, @simodebianchii, che conta quasi 46.000 follower, è il CEO di una casa di produzione, la RollerShutters Production.

De Bianchi è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, storico reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Lui e sua madre, Francesca, sono un concorrente unico. Durante il video di presentazione, De Bianchi ha detto di sé:

Sono un ragazzo romano, molto romano, anche se mi impegnerò a non farlo sentire. Ho molte passioni, tra cui il calcio, il cinema e le donne. Attualmente lavoro, faccio il postino, regalo molti autografi sulle raccomandate. Voglio fare il Grande Fratello perché secondo me è un'esperienza bellissima. Sarà molto divertente, mi piace fare gruppo, e sugli scherzi sono uno dei migliori.

