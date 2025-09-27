TGCom24
Grande Fratello: Chi è Omer Elomari? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Omer Elomari, uno dei concorrenti che presto varcherà la Porta Rossa di questa nuova edizione del Grande Fratello!

Lunedì 29 settembre 2025 debutterà la nuova edizione del Grande Fratello, che quest'anno sarà "nip" e condotto da Simona Ventura. Uno dei concorrenti che a breve farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia è Omer Elomari. Conosciamolo meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Omer Elomari

Omer Elomariè nato a Damasco, in Siria, nel 1999; quindi ha 26 anni. Non conoscendo la data di nascita esatta, non conosciamo neanche il suo segno zodiacale. Ha avuto un passato piuttosto turbolento: la sua casa è stata distrutta durante la guerra, e così si è visto costretto a lasciare il suo Paese. Per questo motivo, da circa 1 anno e mezzo sta provando a ricostruirsi una vita qui in Italia.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @omer.elomari, che ad oggi conta più di 54.000 follower. Sulla sua bio leggiamo che è nato nel 1999, che ha origini siriane e turche, ma che attualmente vive in Italia, e che si definisce uno sportivo ed un imprenditore. Sui suoi social posta perlopiù foto e video che lo vedono il protagonista indiscusso; non c'è traccia d una fidanzata, dunque dovrebbe essere single.

Ad oggi, è stata annunciata la sua partecipazione alla nuova edizione - tutta "nip" - del Grande Fratello, reality show di Canale 5 che quest'anno verrà condotto da Simona Ventura. Nel corso del video di presentazione, di lui viene detto:

La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi: è dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare. Forte, carismatico, con un sorriso speciale. L'Italia è stata la sua rinascita, la Casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita?

