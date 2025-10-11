Grande Fratello: Chi è Omar Benabdallah? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio uno delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Omar Benabdallah!

Uno dei concorrenti che lunedì 6 ottobre è entrato nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si chiama Omar Benabdallah, ed è un modello di origini marocchine. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui!

Grande Fratello: Tutto su Omar Benabdallah

Omar Benabdallah è nato a Pistoia, in Toscana, anche se ha origini marocchine. Sappiamo che è nato nel 1998, quindi ha tra i 26 ed i 27. Non possiamo conoscere con esattezza la sua età, né tantomeno il suo segno zodiacale, visto che non è ancora nota la sua data di nascita precisa. Benché sia uno modello professionista, si è anche laureato presso l'Università di Firenze.

Stiamo parlando di un modello professionista che ha sempre avuto la passione per la musica, ora si sta affacciando nel mondo dello spettacolo. Infatti, nel corso della puntata in diretta di lunedì 6 ottobre 2025 ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, ossia quella del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Nel corso del suo video di presentazione ha detto di sé:

Un film autobiografico potrei chiamarlo: "Omar Benabdallah presenta Omar Benabdallah in L'impossibile è possibile, se ci credi". Sono felice di essere marocchino, sono le mie origini, e soprattutto non vuol dire che se siamo di un'altra nazionalità siamo più svantaggiati nel fare qualsiasi cosa nel mondo. Un mio soprannome? L'urgano Omar, perché sono iperattivo, non mi finiscono mai le energie, dormo poco, mi sveglio presto, ho mille idee e tutti i modi per realizzarle. Nella nostra società non ci è permesso di sognare e di essere noi stessi, ma già se vai in giro per il mondo non ti senti diverso da niente e da nessuno, e puoi essere ciò che vuoi quando ti pare e perché ti pare.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @iamomarbenabdallah, che conta poco più di 3.000 follower, numero che, grazie alla sua partecipazione al GF, sarà sicuramente destinato a crescere. Sulla sua bio leggiamo in francese: "Io sono fiero di essere marocchino", anche se accanto all'emoticon della bandiera del Marocco c'è anche quella dell'Italia. La maggior parte dei post che pubblica lo ritraggono sul set oppure sulle passarelle. Qui non ci sono invece foto di una partner, ed in effetti lui stesso ha ammesso di non aver ancora trovato la sua "anima gemella". Lo troviamo pure su TikTok come @omar.benabdallah2.

