TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello: Chi è Omar Benabdallah? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello: Chi è Omar Benabdallah? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

Francesca Simone

Conosciamo meglio uno delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Omar Benabdallah!

Grande Fratello: Chi è Omar Benabdallah? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

Uno dei concorrenti che lunedì 6 ottobre è entrato nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si chiama Omar Benabdallah, ed è un modello di origini marocchine. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui!

Grande Fratello: Tutto su Omar Benabdallah

Omar Benabdallah è nato a Pistoia, in Toscana, anche se ha origini marocchine. Sappiamo che è nato nel 1998, quindi ha tra i 26 ed i 27. Non possiamo conoscere con esattezza la sua età, né tantomeno il suo segno zodiacale, visto che non è ancora nota la sua data di nascita precisa. Benché sia uno modello professionista, si è anche laureato presso l'Università di Firenze.

Stiamo parlando di un modello professionista che ha sempre avuto la passione per la musica, ora si sta affacciando nel mondo dello spettacolo. Infatti, nel corso della puntata in diretta di lunedì 6 ottobre 2025 ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, ossia quella del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Nel corso del suo video di presentazione ha detto di sé:

Un film autobiografico potrei chiamarlo: "Omar Benabdallah presenta Omar Benabdallah in L'impossibile è possibile, se ci credi". Sono felice di essere marocchino, sono le mie origini, e soprattutto non vuol dire che se siamo di un'altra nazionalità siamo più svantaggiati nel fare qualsiasi cosa nel mondo. Un mio soprannome? L'urgano Omar, perché sono iperattivo, non mi finiscono mai le energie, dormo poco, mi sveglio presto, ho mille idee e tutti i modi per realizzarle. Nella nostra società non ci è permesso di sognare e di essere noi stessi, ma già se vai in giro per il mondo non ti senti diverso da niente e da nessuno, e puoi essere ciò che vuoi quando ti pare e perché ti pare.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @iamomarbenabdallah, che conta poco più di 3.000 follower, numero che, grazie alla sua partecipazione al GF, sarà sicuramente destinato a crescere. Sulla sua bio leggiamo in francese: "Io sono fiero di essere marocchino", anche se accanto all'emoticon della bandiera del Marocco c'è anche quella dell'Italia. La maggior parte dei post che pubblica lo ritraggono sul set oppure sulle passarelle. Qui non ci sono invece foto di una partner, ed in effetti lui stesso ha ammesso di non aver ancora trovato la sua "anima gemella". Lo troviamo pure su TikTok come @omar.benabdallah2.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, infuocato botta e risposta tra Luana Nicchiniello e Giovanni Siciliano!
news VIP Uomini e Donne, infuocato botta e risposta tra Luana Nicchiniello e Giovanni Siciliano!
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leocadia ha ucciso Dolores e Carmen... ma ammazzerà anche Jana!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leocadia ha ucciso Dolores e Carmen... ma ammazzerà anche Jana!
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Ender concede il divorzio ad Alihan, ma prima fa un accordo con Zerrin...
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Ender concede il divorzio ad Alihan, ma prima fa un accordo con Zerrin...
Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese sarà l'arma segreta di Marina contro i Gagliotti?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese sarà l'arma segreta di Marina contro i Gagliotti?
Can Yaman annuncia i suoi prossimi progetti: ''Sono molto emozionato''
news VIP Can Yaman annuncia i suoi prossimi progetti: ''Sono molto emozionato''
La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2025: Petra mette in guardia Cruz, Leocadia ha troppo potere!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2025: Petra mette in guardia Cruz, Leocadia ha troppo potere!
Uomini e Donne, Ciro Solimeno sotto accusa: ''Non è un santo, l'ha visto di nascosto''
news VIP Uomini e Donne, Ciro Solimeno sotto accusa: ''Non è un santo, l'ha visto di nascosto''
Màkari 4: presentata la quarta stagione della serie con Claudio Gioè alias Saverio Lamanna "uomo in fuga"
anticipazioni TV Màkari 4: presentata la quarta stagione della serie con Claudio Gioè alias Saverio Lamanna "uomo in fuga"
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV