Grande Fratello: Chi è Mattia Fumagalli? Età, Carriera, Fidanzato, Instagram

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Mattia Fumagalli, uno degli ultimi concorrenti ad aver varcato la Porta Rossa di questa edizione del Grande Fratello!

Durante le puntate più recenti del Grande Fratello stiamo imparando a conoscere uno degli ultimi concorrenti ad aver fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, Mattia Fumagalli. Stiamo parlando di un maestro di scii e "digital lover" che non passa di certo inosservato; conosciamolo meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Mattia Fumagalli

Mattia Fumagalli è nato a Valmadrera, in Lombardia, nel 1986, quindi quest'anno ha compirà 39 anni. Ha trascorso infanzia ed adolescenza nella cittadina d'origine, poi, però, si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Anzitutto, da circa dieci anni è maestro di sci. Oltre alla passione per questo sport, ciò che gli piace della sua professione è entrare in contatto con i suoi allievi, che ama intrattenere con dei racconti.

Fumagalli ha anche la passione per la moda e per i social, tanto che ha fondato una social media agency. Tuttavia, a quanto pare, non disdegna neanche il mondo dello spettacolo. Infatti, ha già partecipato ad alcune trasmissioni piuttosto note, come ad esempio Il Contadino Cerca Moglie, oppure addirittura Zelig o Le Iene Show. Ad oggi, invece, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta della puntata di lunedì 27 gennaio 2025, ha varcato la Porta Rossa della Casa più spiata d'Italia insieme a Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @mattiafumagallihello, e conta circa 25.000 follower, un numero che sicuramente crescerà con la partecipazione di Fumagalli al GF. Leggiamo "La Fumagalla, Digital lover", e sulla sua bio: "Meme che cammina, Topperia come motto, Maestro di sci, Founder @bubblyhub". In questo ultimo caso, si tratta come suddetto della sua social media agency.

Nell'intervista di presentazione che ha rilasciato prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, ha dichiarato che tre aggettivi per descriversi sono: "lunatico, egocentrico e prima donna". Il suo talento nascosto è quello di non azzeccare mai il momento giusto, tanto che è "la regina delle figure". Inoltre, è single da anni, tanto che ha già messo gli occhi su un altro concorrente, Javier.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.