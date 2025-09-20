TGCom24
Grande Fratello
Grande Fratello
Grande Fratello: Chi è Matteo Azzali? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Matteo Azzali, uno dei concorrenti che presto varcherà la Porta Rossa di questa nuova edizione del Grande Fratello!

Grande Fratello: Chi è Matteo Azzali? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

Presto debutterà la nuova edizione del Grande Fratello, che quest'anno sarà "nip" e condotto da Simona Ventura. Uno dei concorrenti che a breve farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia è Matteo Azzali. Conosciamolo meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Matteo Azzali

Matteo Azzali è nato a Parma, in Emilia-Romagna, il 14 marzo del 1978; quindi è del segno dei Pesci ed ha 47 anni. Stiamo parlando di uno sportivo alto più di 190 cm che, a causa di un brutto incidente, si è visto costretto a ritirarsi, mettendo un punto alla carriera agonista; tuttavia, si è reinventato, iniziando ad insegnare. Infatti, nel 2007 ha fondato una scuola, la Asd Pugilistica Kid Saracca di Parma. Per anni è stato un tecnico, ma nel 2019 è diventato un maestro.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @matteo_azzali2, che ad oggi conta più di 7.000 follower. Tuttavia, ne aveva un altro che ne contava ben 220.000, ma di recente gli è stato hackerato. Sulla sua bio leggiamo: "Maestro di Pugilato. Fitness Trainer. Italian Fighter. Height: 193 cm. Weight: 108 kg". Inoltre, c'è il link che ci rimanda direttamente al suo profilo TikTok, ossia @matteo.azzali, da 62.000 follower. Sui suoi social posta perlopiù foto e video inerenti al mondo del pugilato; non c'è traccia d una fidanzata, dunque dovrebbe essere single.

Ad oggi, è stata annunciata la sua partecipazione alla nuova edizione - tutta "nip" - del Grande Fratello, reality show di Canale 5 che quest'anno verrà condotto da Simona Ventura. Nel corso del video di presentazione, di lui viene detto:

Lui è un gigante buono, e il rispetto se lo è sempre guadagnato: fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri; ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, allena anche la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto.

D'altra, non sarà la prima volta che lo vedremo in televisione: qualche anno fa è stato nello studio di un altro reality della rete ammiraglia Mediaset, ossia L'Isola dei Famosi, in veste di amico di uno dei concorrenti dell'edizione in questione, nonché vincitore, Giacobbe Fragomeni, il campione del mondo WBC 2008.

Francesca Simone
Guida TV