Grande Fratello: Chi è Ivana Castorina? Età, Marito, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

Scopriamo qualcosa in più su Ivana Castorina, una delle ultime concorrenti che ha varcato la Porta Rossa di questa nuova edizione del Grande Fratello!

La nuova edizione del Grande Fratello è "nip" e al timone c'è Simona Ventura. Una delle ultime concorrenti che ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia è Ivana Castorina. Conosciamola meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Ivana Castorina

Ivana Castorina è nata - ed attualmente abita - a Catania, in Sicilia, nel 1989; quindi ha tra i 35 ed i 36 anni. Non conoscendo la data di nascita precisa, non sappiamo neanche quale sia il suo segno zodiacale. Quel che è noto è il suo lavoro: è impiegata presso la sede etnea di una multinazionale specializzata nella produzione di componenti elettronici.

Ha appena fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo: nel corso della puntata in diretta di lunedì 6 ottobre 2025 è entrata nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Nel corso del suo video di presentazione uscito sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione in questione, ha detto di se stessa:

Io sono Ivana, 35 anni di Catania. Vorrei essere chiamata "La regina del flirt", perché il fatto che io sia leggermente sposata non determina il fatto che non possa neanche flirtare. Quindi mi divertirò tantissimo. Io sono un po' tutto, un po' niente. Io non molto social. Non ho difetti, ho soltanto tanti pregi. Una cosa che mi rilassa e piace fare è scrollare TikTok, e la gente intorno a me a volte si lamenta.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @ivana_castorina, che ad oggi conta più di 4.000 follower, un numero che, vista la sua partecipazione al GF, sicuramente crescerà notevolmente. Nella sua bio leggiamo: "Ognuno di noi è un'opera d'arte: non sarà apprezzata da tutti, ma per chi ne coglierà il senso, avrà un valore inestimabile". E ancora: "Ragazza italiana, Catania". Nella sua immagine del profilo la vediamo con indosso l'abito da sposa mentre bacia suo marito. Ivana è sposata dal 2022 con Toni, insieme al quale ha adottato una cagnolina di nome Charlotte. Come si evince da ciò che posta, oltre ad amare il marito e la loro cagnolina, è anche appassionata di viaggi, specialmente se la meta è il mare.

