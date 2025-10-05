TGCom24
Grande Fratello: Chi è Giulia Daniela Soponariu? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Giulia Daniela Soponariu, una delle concorrenti che ha varcato la Porta Rossa di questa nuova edizione del Grande Fratello!

Lunedì 29 settembre 2025 ha debuttato la nuova edizione del Grande Fratello, che quest'anno è "nip" e al cui timone c'è Simona Ventura. Una delle concorrenti ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia è Giulia Daniela Soponariu. Conosciamola meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Giulia Daniela Soponariu

Giulia Daniela Soponariu ha origini rumene, ma è nata a Torino, in Piemonte, il 4 ottobre del 2005; quindi è del segno della Bilancia ed ha appena compiuto 20 anni. Attualmente vive nella sua città d'origini insieme alla sua numerosa famiglia: sono in otto, compresi i genitori. Ha un ottimo rapporto con i suoi fratelli, soprattutto con quelli più piccoli di lei. Dopo essersi diplomata al Liceo delle Scienze Umane, ha scelto d'iscriversi all'Università per frequentare la facoltà di Economia e Statistica.

Mentre si dedica alla studio, continua a lavorare come modella: svolge questa professione già da qualche anno, dato che ha iniziato a posare davanti all'obiettivo e a filare in passerella quando era soltanto un'adolescente di quattordici anni. D'altra parte, come lei stessa ha specificato, adesso è 1.85 cm, ma già da ragazzina era piuttosto alta. Al contempo, sta tentando di farsi strada nel mondo dello spettacolo, dato che in questi giorni ha varcato la soglia della famosa Porta Rossa, diventando ufficialmente una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, storico reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. All'interno della Casa più spiata d'Italia sta dimostrando di che stoffa è fatta: è una ragazza molto solare ed estroversa.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @soponariugiulia, che conta più di 10.000 follower. Tra l'alto, senza ombra di dubbio questo numero è destinato a crescere, vista la sua partecipazione al GF. Nel video di presentazione ha detto di sé:

Sono matta, sono "loca". Ho avuto un sacco di alti e bassi; è da quando sono piccolina che cresco i miei fratelli piccoli, noi siamo una famiglia composta da sei fratelli e due genitori. Mi sono mollata tre mesi fa, mi ha fatto le corna, e questa cosa ormai mi diverte. Sono stata cresciuta in una maniera diversa, cioè: "Tutto ha un tempo", è la frase che mi hanno sempre detto i miei genitori. Perdono ma non dimentico.

