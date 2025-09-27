Grande Fratello: Chi è Francesca Carrara? Età, Marito, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

News VIP

Una delle concorrenti che sta per entrare nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si chiama Francesca Carrara. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei!

Grande Fratello: Tutto su Francesca Carrara

Di Francesca, il cui cognome è Carrara, al momento non sappiamo molto. Ad esempio, non è nota la data di nascita, quindi non conosciamo né segno zodiacale. Sappiamo invece che ha 43 anni e che vive a Roma, dove lavora come tappezziera e restauratrice. Inoltre, sappiamo che è madre di due figli, un maschio ed un femmina di 22 e 17 anni, avuti con il suo ormai ex marito. Si è sposata con il fidanzato - con il quale stava da quando aveva 16 anni - a soli 19 anni; erano piuttosto affiatati, ma un giorno lei è venuta a sapere che lui aveva una >relazione extra-coniugale. Questa scoperta li ha portati a prendere una drastica decisione, mettere la parola "fine" alla loro storia.

La sua pagina Facebook è https://www.facebook.com/francesca.carrara.372, mentre il suo profilo Instagram ufficiale è _@francy_cr, che attualmente conta circa 607 follower. Sulla sua bio leggiamo soltanto "Roma" ed un rimando ad un altro profilo, @il.rigattiere, quello del suo negozio di tappezzeria, arredo, e negozi. Non c'è traccia invece di un partner sui suoi social, dunque presumibilmente è single.

Attualmente il suo nome sta circolando sul web perché è una delle nuove concorrenti della prossima edizione - "nip" - del Grande Fratello, reality show di Canale 5 con al timone Simona Ventura. Nel video di presentazione ha detto di sé:

Sono Francesca, ho 43 anni, ho due figli e sono divorziata da 5 anni. Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte, dalla "gatta morta" all'altra gatta, adesso avrete "la gatta da pelare". Faccio trekking, scalo le montagne. Sono una mamma che fa tutto da sola, da mamma e da papà. A volte è fatico, però ti ripaga tanto. Io ho ricominciato a vivere dopo il divorzio, e adesso sono la mamma che esce, fa festa, va in giro.

