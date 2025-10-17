Grande Fratello: Chi è Flaminia Romoli? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Flaminia Romoli!

Una dei concorrenti che lunedì 6 ottobre è entrata nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si chiama Flaminia Romoli. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei!

Grande Fratello: Tutto su Flaminia Romoli

Flaminia Romoli è nata a Roma il 13 settembre del 1994, quindi è del segno della Vergine ed ha 31 anni. Ha alle spalle un percorso degno di nota: si è laureata in Scienze Politiche presso la LUISS, una delle Università più prestigiose della Capitale, per poi prendere un master in Luxury Fashion & Retail Management. Dopodiché, ha iniziato a lavorare nel mondo del marketing. Tuttavia, è anche un'organizzatrice di eventi. Infatti, al momento sta lavorando presso la CEOforLIFE, un'azienda che si occupa proprio di management ed eventi.

Attualmente, è una delle concorrenti del Grande Fratello, reality show di Canale 5 che quest'anno è "nip", dunque i concorrenti sono persone comuni e non personaggi famosi, ed è condotto da Simona Ventura. All'interno della Casa più spiata d'Italia, la Romoli si sta facendo notare principalmente per il suo temperamento. Nel corso del suo video di presentazione ha detto di sé:

Un soprannome che userebbero per me? Forse la mosca, perché rompo le pa**e come una mosca. Solitamente mi corteggiano sempre, forse qualche volta facevo qualche passerella in più per farmi notare. Mi metto il dito in bocca per rilassarmi. In amore non mi va bene niente, non mi puoi raccontare mezza cavolata perché sicuramente avrò un metodo ed un mezzo per scoprire la realtà. Non mi fido di niente, neanche dei sentimenti. Do amore, ma preferisco sempre riceverne di più di quello che riesco a dare. Litigo per principio, per me il litigio, ma anche inteso come confronto tra due persone, è la base della vita.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @la_flami, e conta circa 1.900 follower. Di certo questo numero è destinato a crescere grazie alla sua partecipazione al GF. Nella sua bio leggiamo soltanto che è una concorrente del Grande Fratello, e poi troviamo il simbolo del suo segno zodiacale. Non ci sono tracce di un partner, per cui è possibile presupporre che sia single.

