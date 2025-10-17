TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello: Chi è Flaminia Romoli? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
News VIP

Grande Fratello: Chi è Flaminia Romoli? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

Francesca Simone

Conosciamo meglio una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Flaminia Romoli!

Grande Fratello: Chi è Flaminia Romoli? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

Una dei concorrenti che lunedì 6 ottobre è entrata nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si chiama Flaminia Romoli. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei!

Grande Fratello: Tutto su Flaminia Romoli

Flaminia Romoli è nata a Roma il 13 settembre del 1994, quindi è del segno della Vergine ed ha 31 anni. Ha alle spalle un percorso degno di nota: si è laureata in Scienze Politiche presso la LUISS, una delle Università più prestigiose della Capitale, per poi prendere un master in Luxury Fashion & Retail Management. Dopodiché, ha iniziato a lavorare nel mondo del marketing. Tuttavia, è anche un'organizzatrice di eventi. Infatti, al momento sta lavorando presso la CEOforLIFE, un'azienda che si occupa proprio di management ed eventi.

Attualmente, è una delle concorrenti del Grande Fratello, reality show di Canale 5 che quest'anno è "nip", dunque i concorrenti sono persone comuni e non personaggi famosi, ed è condotto da Simona Ventura. All'interno della Casa più spiata d'Italia, la Romoli si sta facendo notare principalmente per il suo temperamento. Nel corso del suo video di presentazione ha detto di sé:

Un soprannome che userebbero per me? Forse la mosca, perché rompo le pa**e come una mosca. Solitamente mi corteggiano sempre, forse qualche volta facevo qualche passerella in più per farmi notare. Mi metto il dito in bocca per rilassarmi. In amore non mi va bene niente, non mi puoi raccontare mezza cavolata perché sicuramente avrò un metodo ed un mezzo per scoprire la realtà. Non mi fido di niente, neanche dei sentimenti. Do amore, ma preferisco sempre riceverne di più di quello che riesco a dare. Litigo per principio, per me il litigio, ma anche inteso come confronto tra due persone, è la base della vita.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @la_flami, e conta circa 1.900 follower. Di certo questo numero è destinato a crescere grazie alla sua partecipazione al GF. Nella sua bio leggiamo soltanto che è una concorrente del Grande Fratello, e poi troviamo il simbolo del suo segno zodiacale. Non ci sono tracce di un partner, per cui è possibile presupporre che sia single.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, parla Giulio Carotenuto: "In Casa tutto è amplificato, anche le ferite"
news VIP Grande Fratello, parla Giulio Carotenuto: "In Casa tutto è amplificato, anche le ferite"
Ballando con le stelle, Marcella Bella: "Vorrei arrivare in finale. Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso"
news VIP Ballando con le stelle, Marcella Bella: "Vorrei arrivare in finale. Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso"
Grande Fratello, Ivana Mrazova sul set de "Il Diavolo veste Prada 2"
news VIP Grande Fratello, Ivana Mrazova sul set de "Il Diavolo veste Prada 2"
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cinzia è lì "in favor di telecamere", ma lo show è finito! Rocco la smaschera!
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cinzia è lì "in favor di telecamere", ma lo show è finito! Rocco la smaschera!
Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido finisce nel mirino di Cotugno! Ecco perché...
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido finisce nel mirino di Cotugno! Ecco perché...
La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2025: Angela vuole la verità, Curro ama ancora Martina?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2025: Angela vuole la verità, Curro ama ancora Martina?
La forza di una donna Anticipazioni 18 ottobre 2025: Piril e Sirin vogliono annientare Bahar!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 18 ottobre 2025: Piril e Sirin vogliono annientare Bahar!
Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta: ''Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…''
news VIP Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta: ''Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…''
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV