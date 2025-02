Grande Fratello: Chi è Federico Chimirri? Età, Fidanzata, MasterChef, Instagram

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Federico Chimirri, uno degli ultimi concorrenti ad aver varcato la Porta Rossa di questa edizione del Grande Fratello!

Nel corso delle più recenti puntate del Grande Fratello stiamo imparando a conoscere uno degli ultimi concorrenti ad aver fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, Federico Chimirri. Stiamo parlando di un cuoco, dj e papà con un vissuto personale a dir poco interessante; conosciamolo meglio insieme.

Grande Fratello: Tutto su Federico Chimirri

Federico Chimirri è nato in Argentina trentaquattro anni fa. Ad oggi, però, vive tra Milano e Formentera, dove si dedica alle sue passioni, ossia la musica e la cucina. Infatti, ha addirittura partecipato all'undicesima edizione del programma di cucina più noto, MasterfChef Italia. Dopotutto, come lui stesso a raccontato, oltre ad essere un amante del buon cibo, è anche figlio di ristoratori.

Quella a MasterChef, però, non è stata la sua prima partecipazione ad una trasmissione, poiché nel 2018 è stato uno dei corteggiatori di Uomini e Donne. Inoltre, nel 2021 è giunto sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, dove ha sfilato mano nella mano con la fidanzata dell'epoca, Giulia Cavaglià, anche lei ex corteggiatrice e tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Ad oggi, Chimirri dovrebbe essere single, ma di certo è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti, durante la diretta di lunedì 27 gennaio 2025, ha varcato la famosa Porta Rossa della Casa più spiata d'Italia insieme a Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. Ha dimostrato di essere entusiasta di poter vivere questa avventura, benché si sia dovuto separare da suo figlio, Romeo, un bambino di otto anni frutto dell'amore con la sua ex compagna. Di lei ha detto:

Ci siamo lasciati cinque anni fa, però siamo in ottimi rapporti e molto legati. Lei è fuori dal mondo dello spettacolo, ma mi ha sempre sostenuto. Mi ha anche aiutato ad entrare qui con la gestione di mio figlio. Ad oggi, tutti i Natali e Capodanni li facciamo insieme. Anche le vacanze e le cene domenicali stiamo insieme. Andiamo molto più d’accordo da quando ci siamo lasciati.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @federico.chimirri, ed attualmente conta 117.000 follower. Di certo, questo numero è destinato a crescere grazie alla sua partecipazione al GF. Sulla sua bio leggiamo: "Chef by day, dj by night, dad all day", ossia: "Chef di giorno, dj di notte e papà tutto il giorno". In effetti, dai post che pubblica si evince non soltano quali siano le sue passioni, ma anche e soprattutto il bel rapporto che ha con il figlioletto.

