Grande Fratello: Chi è Donatella Mercoledisanto? Età, Padre, Marito. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto!

Una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello si chiama Donatella Mercoledisanto, una simpatica barese con un passato difficile. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei!

Grande Fratello: Tutto su Donatella Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto, come si evince dal suo spiccato accento, è nata in Puglia, 46 anni fa. La sua è una storia piuttosto complessa, visto che porta un cognome molto pesante. Suo padre, Gianni Mercoledisanto, morto tempo addietro, è stato un pentito di mafia. Il nome dell'uomo era stato associato a quello di un noto clan barese che si era affermato negli Anni Novanta. La figlia, però, ha sempre preso le distanze da questo mondo criminale, determinata a rifarsi una vita tutta sua, e soprattutto totalmente differente.

Ad oggi è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Donatella si sta facendo notare per la sua spontanea simpatia, per il suo spirito di osservazione ed abnegazione, ma anche per la sua "passione" per la pulizia e la sua adorata pezzetta gialla. Nel video di presentazione, aveva detto di sé:

Donata sulle carte, ma mi chiamano Donatella. Città, Bari (Vecchia). Nome d'arte, Wonder Woman. Abilità, pulire e cucinare. Talento inutile ma di cui vado fiera, far ridere, che non è facile. Regalare un sorriso alle persone è importante: è come se dessi loro cento euro. L'unica cosa che possono dire di me le persone: "Questa rompe per le pulizie". La maleducazione a me non piace. Tutto, ma non essere maleducati.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @donatella_mercolediisanto78, e ad attualmente conta circa 3.600 follower, un numero che, con la sua partecipazione al suddetto programma, è destinato ad aumentare. Ha una famiglia di cui va molto fiera, composta da suo marito, Andrea Mineccia, e di due figli, tra cui uno di nome Davide. Per comprendere a pieno quale sia il suo rapporto con loro, basti ascoltare le parole con cui ne ha parlato le altre coinquiline della Casa:

Andrea io in 31 anni non l'ho visto mai piangere. L'ho visto piangere quel giorno che Simona ce l'ha comunicato. Mio marito, lacrime di gioia, mi ha detto: "Te lo meriti". Io e mio marito sono 31 anni che stiamo insieme. Io non me lo aspettavo che lui mi abbracciasse così forte. Per sdrammatizzare ho detto a Davide: "Tuo padre neanche quando siete nati voi si è messo a piangere". Lo sapevo che sarebbe stata dura per me senza di loro. Io mi sono proprio aggrappata ad Andrea. Io vi auguro quell'amore che ho io con mio marito. Perché poi quando entra questo sole, non hai più malesseri. .

