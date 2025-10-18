TGCom24
News VIP

Grande Fratello: Chi è Domenico D'Alterio? Età, Moglie, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Domenico D'Alterio, uno dei concorrenti che ha varcato la Porta Rossa di questa nuova edizione del Grande Fratello!

Grande Fratello: Chi è Domenico D'Alterio? Età, Moglie, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5

La nuova edizione del Grande Fratello è condotta da Simona Ventura, ed è "nip". Uno dei concorrenti di questo reality show di Canale 5 è Domenico D'Alterio. Conosciamolo meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Domenico D'Alterio

Domenico D'Alterio è nato a Napoli, in Campania il 26 dicembre del 1993; quindi è del segno del Capricorno ed ha 31 anni, ma a breve ne compirà 32. Vive in un quartiere del capoluogo campano piuttosto difficile, ossia Scampia. Ha iniziato ben presto a lavorare per cercare di mantenersi e costruirsi un futuro migliore. All'età di 15 anni si è trasferito in Germania, dove faceva il pizzaiolo. Ha svolto diversi impieghi: ha venduto detersivi, granite e frutta. Attualmente è un operaio specializzato nel montaggio di ponteggi da cantiere.

Ad oggi è uno dei concorrenti di questa edizione "nip" - dunque i cui concorrenti sono persone comuni, e non personaggi famosi - del Grande Fratello, reality show di Canale 5 con al timone Simona Ventura. Nel suo video di presentazione di sé ha dichiarato:

Un soprannome che sceglierebbero per me? Malessere, però non tanto malessere, malessere-benessere. L'emoticon che più mi rappresenta è il tenebroso. Chi sono in amore? Dipende quale amore. Sono tre amori distinti e separati: quello per mia figlia, per la mia fidanzata e per mia mamma. Mia figlia è l'amore più grande della mia vita, la donna più importante della mia vita. Cerco di essere un buon padre, cerco di darle tanto amore per il tempo che ho a disposizione. Mi reputo innamoratissimo di mia figlia. Difetti? Sono pieno.

Nel 2019 ha scoperto che sua madre, Paola, era gravemente malata, e al contempo che sarebbe presto diventato padre. Così, quando è venuta al mondo la figlioletta, lui e sua compagna hanno deciso di darle proprio il nome della nonna scomparsa dopo una lunga e dura lotta. Il suo profilo Instagram ufficiale è @domenicodalterio___, e conta circa 19.5000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Volenteroso/Passionale/Simpatico".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
