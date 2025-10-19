Grande Fratello: Chi è Benedetta Stocchi? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
Conosciamo meglio uno delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Benedetta Stocchi!
Una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello si chiama Benedetta Stocchi, ed è "norcina" dei Castelli Romani. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei!
Grande Fratello: Tutto su Benedetta Stocchi
Benedetta Stocchi è nata a Nemi, nel Lazio, il 14 dicembre del 2001; quindi è del segno del Sagittario ed ha 23 anni, ma a breve ne compirà 24. Lavora da sempre con la sua famiglia, che ha un'attività proprio nel suddetto piccolo e grazioso borgo dei Castelli Romani; infatti, lei si definisce "la norcina più forte d'Italia". Svolge la sua professione con grande passione e, nonostante sia molto giovane, già vive da sola. Inoltre, ha anche preso parte a dei concorsi di bellezza, e si è persino aggiudicata il titolo di Miss Nemi 2017.
Ad oggi è una delle concorrenti della nuova edizione "nip" del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. All'interno della Casa più spiata d'Italia la Stocchi si è fatta notare per la sua genuinità e simpatia, ma anche per il suo avvicinamento ad altri due coinquilini, ossia Giulio Carotenuto e Domenico D'Alterio. Nel suo video di presentazione, lei ha detto di sé:
Titolo di studio: un mix tra un diploma in arte dell'indifferenza e polemiche, in base a quello che succede. Frase che dirò almeno 25 volte nella Casa: "La vita è una". Special skill nella Casa, dormire anche con 25 telecamere addosso perché problemi non me ne faccio, e litigare in accappatoio. Una verità scomoda su di me? Certe volte rido, ma sotto sotto bleffo.
Il suo profilo Instagram ufficiale è @stocchi_benedetta, e conta circa 5.600 follower, un numero che, grazie alla sua partecipazione al programma, è sicuramente destinato ad aumentare. I post che pubblica la vedono perlopiù la protagonista assoluta, e mettono in evidenza la sua passione per la moda e per i viaggi. Troviamo però anche un poste dedicato al suo amato papà.
