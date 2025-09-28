TGCom24
Grande Fratello: Chi è Ascanio Pacelli? Età, Katia, Instagram. Tutto sull'Opinionista del Reality di Canale5

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Ascanio Pacelli, ex concorrente e ad oggi opinionista del Grande Fratello!

Lunedì 29 settembre 2025 debutterà la nuova edizione del Grande Fratello, che quest'anno sarà "nip" e condotto da Simona Ventura. Uno degli opinionisti è Ascanio Pacelli, noto ex concorrente. Conosciamolo meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto sull'opinionista Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli è nato a Roma il 29 novembre del 1973; quindi è del segno del Sagittario ed ha 51 anni, anche se tra qualche mese ne compirà 52. I suoi genitori sono Maria Antonietta Campedelli e Filippo Pacelli, il quale, insignito dell'onorificenza di gentiluomo di Sua Santità, è figlio di Marcantonio Pacelli, a sua volta figlio di Francesco Pacelli, fratello di Papa Pio XII. Infatti, lui appartiene ad una famiglia romana di origini nobili, tanto che ha ereditato dei titoli, ossia quelli di "Nobile di Acquapendente", "Nobile di S. Angelo in Vado" e "Nobile Romano".

Da ragazzo ha giocato a golf come professionista, ed ha partecipato anche a dei tornei nazionali ed internazionali. Nel 2004, invece, fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo, quando ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5. Visto il successo riscosso, è stato poi scelto per presentare il programma Real Fighters su Italia 1, e per co-condurre con Enrica Bonaccorti la trasmissione Il mio migliore amico su Rete 4. Nel 2005 ha debuttato con sua moglie, Katia Pedrotti, al timone di un programma radiofonico Appuntamento al buio su LatteMiele. Nel 2006 è approdato in Rai, dove è stato inviato della trasmissione Il treno dei desideri su Rai 1. Ha anche lavorato come attore: ha recitato nelle serie TV Il treno dei desideri, I Cesaroni, nella miniserie Dov'è mia figlia? e nei film Non escludo il ritorno e Il tempo è ancora nostro. Dopo una pausa piuttosto lunga dal mondo televisivo, nel 2025 è tornato in TV per presentare The Golden Bachelor - Non è mai troppo tardi per innamorarsi su Real Time. Inoltre, da lunedì 29 settembre 2025 sarà uno degli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello.

Il 30 aprile 2005 è convolato a nozze con Katia Pedrotti, conosciuta proprio all'interno della Casa più spiata d'Italia: la loro storia d'amore è nata sotto gli occhi d'innumerevoli telespettatori. La coppia, tuttora molto affiatata, ha due figli: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nato nel 2013. Il suo profilo Instagram ufficiale è @ascanio1973, che ad oggi conta ben 444.000 follower. Qui posta perlopiù spaccati della sua vita famigliare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

