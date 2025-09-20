TGCom24
Grande Fratello: Chi è Anita Mazzotta? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello in arrivo, Anita Mazzotta!

Una delle concorrenti che sta per entrare nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si chiama Anita Mazzotta. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei!

Grande Fratello: Tutto su Anita Mazzotta

Di Anita, il cui cognome è Mazzotta, al momento non sappiamo molto. Ad esempio, non è nota la data di nascita, quindi non conosciamo né segno zodiacale né età. Sappiamo invece che ha studiato presso l'Istituto Carlo Rosselli a Castelfranco Veneto, e che è originaria di Treviso, appunto in Veneto, ma oggi abita in Lombardia, più precisamente a Milano. Lavora come piercer, quindi una professionista che pratica il piercing.

La sua pagina Facebook è https://www.facebook.com/anita.mazzotta, mentre il suo profilo Instagram ufficiale è @anitamazzotta, che attualmente conta circa 57.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Milano. Treviso. Piercer". Inoltre, c'è un rimando ad un altro profilo, @anitamazzotta_piercer, dove posta le foto dei suoi lavori, ossia dei piercing che fa ai suoi clienti. Tra questi ultimi ci sono anche dei personaggi famosi, come ad esempio l'ex volto di Uomini e Donne Luca Daffrè, l'ex volto del GF Manuel Bortuzzo, oppure le influencer Carlotta Fiasella, Gaia Bianchi, Sofia Crisafulli. Non c'è traccia invece di un partner sui suoi social, dunque presumibilmente è single.

Attualmente il suo nome sta circolando sul web perché è una delle nuove concorrenti della prossima edizione - "nip" - del Grande Fratello, reality show di Canale 5 con al timone Simona Ventura. Nel video di presentazione di lei si dice:

Ha la sua storia scritta sulla sua pelle. È cresciuta affrontando problemi più grandi di lei, ha conquistata però sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, un’infinita dolcezza.

