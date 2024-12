Grande Fratello, Cesara Buonamici asfalta Javier Martinez: "Che delusione che sei stato" (VIDEO)

News VIP

Nel corso dell'ultima puntata del GF del 2024, Cesara Buonamici ha espresso la sua opinione su Javier Martinez e le ultime vicende che lo hanno visto protagonista.

Cesara Buonamici ha sfoderato un commento piuttosto forte su Javier Martinez, asfaltandolo completamente nell'ultima puntata del 2024 del Grande Fratello. L'opinionista, infatti, si è detta molto delusa dal comportamento del pallavolista argentino con le donne della Casa, in particolare con Chiara Caqinelli, con cui ha avuto un breve flirt.

GF, Cesara Buonamici asfalta Javier Martinez: "Sei stato una delusione"

L'ultima puntata del 2024 del Grande Fratello si è aperta con una lite tra i vari inquilini della Casa e le Monsè, per poi proseguire con la disamina del comportamento di Javier Martinez con le donne del reality. Un comportamento che a Cesara Buonamici non sembra piacere molto, dato che l'opinionista ha asfaltato il gieffino. Ma andiamo con ordine.

Il pallavolista si è avvicinato puntualmente a ogni new entry del reality show e, dopo aver avuto un breve flirt con Shaila Gatta e poi Helena Prestes, ha puntato anche Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui sembrava avere un feeling particolare. Dopo diversi baci, tuttavia, Javier ha dichiarato di non provare per l'inquilina quel di più che gli avrebbe voluto far intraprendere una conoscenza approfondita. Sebbene Chiara sia rimasta sorpresa da questa uscita, ha accettato di buon grado la decisione di Javier e ha archiviato la loro amicizia speciale.

Dato che Javier Martinez non sembra ancora aver trovato la sua donna ideale, nel corso della puntata di ieri, lunedì 30 dicembre, del GF, il conudttore Alfonso Signorini ha deciso di indagare sulla questione. Molti gieffini, tra cui Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma, ritengono che il comportamento di Javier con le donne della Casa sia tutto frutto di una strategia e che in realtà al pallavolista non interessi nessuno. Javier si è però difeso, dichiarando di essersi sempre comportato con la massima trasparenza: "Sono sempre stato sincero, sono gli altri che cercano il marcio in me".

Il pallavolista ha anche chiarito che l'avvicinamento che c'è stato con Helena Prestes negli ultimi giorni - circostanza che ha portato Zeudi Di Palma a dubitare della sincerità dei sentimenti di Helena per lei - era privo di doppi fini. "Con Helena c'è solo un bel rapporto di amicizia" ha spiegato, ma anche Chiara Cainelli ha trovato ambiguo il suo comportamento:

"Lui ha montato aspettative verso la mia conoscenza, dopo i baci ci siamo allontanati. Ho messo in discussione tutto ciò che ha fatto dopo."

GF, Cesara Buonamici contrariata dal comportamento di Javier con le donne della Casa

Inaspettatamente, ad asfaltare il comportamento di Javier Martinez è intervenuta anche una sua ex sostenitrice: l'opinionista Cesara Buonamici. Interpellata da Alfonso Signorini a dire la sua su quanto accaduto in puntata, la giornalista si è espressa con molta durezza nei confronti di Javier, arrivando a dichiarare: "Sei stato una vera delusione".

L'opinionista ha ammesso di aver inizialmente appoggiato il suo comportamento e di ritenerlo un concorrente valido, ma nelle ultime settimane le sue "buone maniere" non sono bastate e ha iniziato a notare quanto Javier sia disinteressato di ciò che accade in Casa o fra gli altri inquilini. Poi la stoccata finale:

"Sei disinteressato da quello che ti circonda, non crei comunione con gli altri, non ci fai capire nulla. Sentendoti parecchio figo, ti sei lanciato in una serie di toccate e fughe a favore di telecamere."

A conclusione del suo discorso, Cesara Buonamici ha punzecchiato Javier Martinez, chiedendogli in maniera provocatoria: "Per quanto tempo pensi di fare il pesce nel barile senza farti notare da noi?".

Scopri le ultime news su Grande Fratello