Grande Fratello, Carmen Russo si sbilancia sul cast della nuova edizione e su Beatrice Luzzi confessa che...

News VIP

La showgirl Carmen Russo commenta la partecipazione del marito Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello e si schiera dalla parte di Shaila Gatta dopo le affermazioni dell'opinionista Beatrice Luzzi.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 7 ottobre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Non succederà più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio, in cui si è sbilanciata sul cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le rivelazioni di Carmen Russo

Carmen Russo è stata ospite nel programma radiofonico, Non succederà più, in onda su Radio Radio. Durante l'intervista, la showgirl ed ex amata concorrente della versione Vip del Grande Fratello ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sul cast della nuova edizione del reality show di Canale 5. La ballerina ha fatto i nomi dei concorrenti che apprezza di più e commentato il percorso del marito Enzo Paolo Turchi nella Casa più spiata d'Italia:

Lo vedo molto bene, a volte ha dei momenti così un po’ di tristezza, di nostalgia...È molto amato sia dentro la Casa che fuori. Spero che prosegua bene perché è una bella esperienza. Lui professionalmente ha tanto da raccontare come esperienze ma anche umanamente molte persone apprezzato questo modo di fare un po’ zio/papà. Sì un punto di appoggio di confidenza esatto brava. Ne sono consapevole e me ne accorgo anche io. Da fuori ti accorgi che ha proprio questi valori, queste qualità. Speriamo che proceda tutto per il meglio che sai con i reality non si può mai sapere. Chi mi piace? Luca, Iago, Le Non è la Rai, Shaila, è un bel cast. Ragazzi giovani che si difendono, non sono niente male.

Dopo essersi sbilancia sul cast della nuova edizione del Gf, Carmen ha parlato anche della situazione sentimentale di Shaila Gatta, che nelle ultime ore ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Javier Martinez. Non solo. La moglie di Enzo Paolo Turchi rivelato la sua posizione nei confronti della ballerina dopo le dichiarazioni dell'opinionista Beatrice Luzzi:

In molte edizioni del Grande Fratello si sono fidanzati, sposati e messo su famiglia, quindi è un’opportunità anche quella, lì dentro sono molti concentrati e un giorno di frequentazione normale nella vita comune lì diventano tre perché stano sempre insieme. Una bella occasione, si conoscono… vedremo quello che accade. Lei è una ballerina, a me sembra sempre molto ligia, non ostenta troppo il suo corpo a mio parere e comunque se si mette un pantaloncino comunque è un bel vedere. Non vedo nulla di male, non vedo che ostenta, anzi è abbastanza misurata. Poi ognuno ha una propria idea del buon gusto, secondo me non lo viola. Non ho notato che fosse fuori luogo, poi la Luzzi ha la sua idea. Secondo me no, anzi.

Shaila chiude con Javier

Il percorso di Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più interessante. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 7 ottobre 2024 su Canale 5, l'ex velina di Striscia la Notizia ha preso una drastica decisione. Con grande sorpresa di tutti, Shaila ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Javier Martinez. Il motivo? Non si sente coinvolta nella relazione. La giovane ballerina avrà forse capito di essere più interessata a Lorenzo Spolverato? Per quanto riguarda la situazione sentimentale di quest'ultimo, il ragazzo non sembra riuscire a trovare un equilibrio con Helena Prestes. I due concorrenti, infatti, passano dalle risate al silenzio, dalle coccole a chiedere distanza per non affezionarsi. Cosa succederà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.