Grande Fratello, caos nella notte: Ilaria Galassi rischia la squalifica per una confessione fatta a Pamela Petrarolo

Tutti contro Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. Dopo Giglio, anche Ilaria Galassi si è lasciata andare a uno sfogo contro la modella brasiliana, esagerando e provocando la reazione dell'amica Pamela Petrarolo.

Nella notte è scoppiato il caos al Grande Fratello. Giglio si è scagliato contro Helena Prestes ed è scoppiato a piangere pensando alla lontananza da Yulia Bruschi, mentre Ilaria Galassi si è lasciata andare a delle gravi affermazioni nei confronti della modella brasiliana, che hanno fatto infuriare i telespettatori.

Ilaria fuori controllo dopo la diretta del Gf

Ilaria Galassi rischia la squalifica dal Grande Fratello? La componente de Le Non è la Rai, che durante l'ultima diretta del reality show di Canale 5 ha dovuto giustificare le cose poco carine dette alle spalle di Pamela Petrarolo, si è scagliata furiosa contro Helena Prestes, rivelando di non sopportarla più e di essere pronta a farsi cacciare pur di mettere fine ad alcune dinamiche.

La prima a rendersi conto dell'ira di Ilaria è stata Jessica Morlacchi che, preoccupata, ha consigliato agli altri concorrenti di starle vicino: "Ragazzi fermatela. Ha detto che le mena. No, non Pamela, parlo di Ilaria". Come riportato da Biccy, poco dopo le rivelazioni della concorrente romana, la regia ha inquadrato la cucina dove c’erano Le Non è la Rai, Tommaso Franchi, Federica Petagna e Javier Martinez.

"A me se quella mi dice qualcosa stanotte io je meno. Io te lo dico. Tanto io voglio andare via da qui. Lei fa i paragoni, ma con me? Ma cosa vuole? Si deve fare i ca**i suoi. Ma chi la conosce? Ma io nemmeno so chi è" ha sbottato Ilaria provocando la reazione immediata di Pamela, che ha cercato di zittirla "Basta ti prego calmati, guarda che poi paghi la penale. Ma che sei pazza?". Affermazioni gravi che, in poco tempo, hanno fatto il giro del web. In molti, infatti, hanno chiesto a gran voce la squalifica della Galassi dal gioco: "Non si dicono certe cose", "Sono minacce gravi e vanno presi dei provvedimenti" e ancora "Va squalificata è davvero grave".

Ilaria e Pamela ai ferri corti?

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, è stata davvero tosta per Ilaria Galassi, che si è scontrata in diretta con la sua amica Pamela Petrarolo. Dopo un primo confronto avvenuto nel corso della diretta, Le Non è la Rai hanno deciso di scambiare due chiacchiere per esprimere il proprio punto di vista su quanto accaduto e per provare a risolvere le loro incomprensioni.

Se Ilaria ha spiegato di essersi infastidita in quanto si è sentita spesso ignorata nella Casa, Pamela non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto dall'amica: "Solo perché ti ho parlato sopra metti in dubbio la mia fiducia nei tuoi confronti?". "Ho avuto anche questo dubbio. Ho sbagliato a non dirtelo subito" ha prontamente risposto la Galassi dispiaciuta. Le due concorrenti riusciranno a chiarirsi? Ricordiamo che l'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per il prossimo sabato 30 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Al televoto Helena Prestes, Giglio, Federica Petagna e Javier Martinez.

