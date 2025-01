Grande Fratello, brutta caduta per Eva Grimaldi: "Aveva un bicchiere di vetro in mano"

News VIP

Ieri, sabato 25 gennaio, Eva Grimaldi è caduta, provocando il panico tra gli inquilini. Ecco cosa è successo alla concorrente del GF.

Ieri sera, durante la cena, al Grande Fratello, Eva Grimaldi è stata protagonista di una spaventosa caduta: la concorrente, infatti, è inciampata mentre raggiungeva il tavolo con gli altri commensali, rischiando di ferirsi seriamente poiché aveva in mano un bicchiere di vetro.

GF, paura per Eva Grimaldi: la brutta caduta durante la cena di ieri sera

Durante la serata di ieri, sabato 25 gennaio, al GF si è sfiorato un brutto incidente: Eva Grimaldi, infatti, è inciampata mentre si recava al tavolo con gli altri gieffini per unirsi a loro per cenare. Come si vede da un video diffuso sui social, la gieffina è inciampata mentre camminava, cadendo rovinosamente a terra e rischiando di farsi seriamente male.

Immediata è stata la reazione di Stefania Orlando, che si è alzata da tavola per soccorrerla, insieme a Lorenzo Spolverato. Pamela Petrarolo ha esclamato preoccupata: "Oddio, Eva! Con il bicchiere di vetro in mano è volata", spaventando Chiara Cainelli e facendo temere che l'attrice si fosse ferita in maniera seria, con le schegge di vetro del bicchiere andato in frantumi.

Per fortuna, Eva Grimaldi si è rialzata quasi subito, assistita anche dagli altri concorrenti e senza un graffio, facendo tirare un sospiro di sollievo agli altri inquilini del realit show di Canale 5.

GF, Eva Grimaldi è rientrata nel gioco poco dopo la sua eliminazione

Insieme a Stefania Orlando, Eva Grimaldi è rientrata nella Casa del GF a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al GFVip. L'attrice ha deciso di rimettersi in gioco insieme all'ex vippona e le due sono diventate rapidamente tra le concorrenti più apprezzate dal pubblico, per la lucidità e la sincerità delle loro opinioni.

Nel corso di una delle ultime puntate tuttavia, una catena di salvataggio ha visto agli opposti Stefania ed Eva, che è stata così mandata al televoto ed eliminata nella puntata successiva.

A sorpresa, tuttavia, poiché Alfonso Signorini e gli autori del GF avevano stabilito di far uso del ripescaggio, per permettere a sei ex concorrenti, poi in realtà 4, di far rientro nella Casa, Eva ha potuto far ritorno nel gioco a pochi minuti dall'annuncio dei risultati del televoto che confermava la sua eliminazione.

