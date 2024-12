Grande Fratello, Bernardo Cherubini a muso duro contro Lorenzo: "Non puoi permetterti di giudicarmi" (VIDEO)

News VIP

Al Grande Fratello Bernardo Cherubini ha sbottato con Lorenzo Spolverato, ricordandogli che hanno vissuto un'infanzia difficile e che non può permettersi di "fare l'attore" con lui, ma anzi di comportarsi in maniera onesta. Ecco cosa è successo tra i due gieffini.

Bernardo Cherubini è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello e ha già dato prova di non essere un gieffino come gli altri. Ieri, ha affrontato a muso duro Lorenzo Spolverato e gli ha rinfacciato di aver cercato di manipolare le sue nomination. Il modello milanese è rimasto interdetto e ha dichiarato che la sua intenzione non era cercare di manipolare Bernardo, ma solo di aiutarlo a orientarsi meglio con il meccanismo delle nomination.

GF, Bernardo Cherubini stronca Lorenzo Spolverato: "Non puoi permetterti di giudicarmi"

Quando Lorenzo Spolverato ha provato a suggerirgli di nominare Luca Calvani, Bernardo Cherubini si è mostrato infastidito e ha deciso di affrontare a muso duro il modello milanese. In giardino, il fratello di Jovanotti ha esplicitamente detto a Lorenzo di non apprezzare i suoi tentativi di manipolarlo per nominare il suo "rivale" nella Casa del GF. Il tono utilizzato da Bernardo Cherubini è stato molto forte ed è servito a mettere in chiaro con Spolverato che non aveva intenzione di essere suo complice nel gioco delle nomination.

"Se vuoi fare l'attore con me, puoi anche andare via. Se invece mi guardi negli occhi, allora, giochiamo a questo gioco meraviglioso" ha dichiarato Cherubini, ma Lorenzo Spolverato ha provato a giustificarsi dicendo che voleva solo conoscerlo meglio, perché lo trovava molto sfuggente. A queste parole il nuovo concorrente lo ha stroncato dicendo che non era certo così che avrebbe imparato a capire chi era e l'ha esortato a non giudicarlo:

"Non puoi permetterti di giudicarmi, ho 34 anni piùdi te. Io non ti giudico, abbiamo vissuto un'infanzia dura entrambi. Veniamo dalla strada e lì si impara la lealtà"

Lorenzo è rimasto colpito dalle sue parole e sembrava sentirsi a disagio, tanto che Bernardo Cherubini ha deciso di addolcire i toni e invitare Spolverato a non prendersela: "Non fare così, sei una persona intelligente, ci arriverai. Secondo me puoi essere leale, ma devi capire che non mi piace parlare di persone che non ci sono qui". Lorenzo ha replicato che non aveva intenzione di dargli lezioni di vita, né che voleva manipolarlo per convincerlo a nominare Luca.

GF, Bernardo Cherubini stronca Lorenzo Spolverato: "Non puoi darmi consigli di vita"

Il confronto si è però riacceso e Bernardo Cherubini ha fatto notare al modello che gli unici consigli che intendeva accettare erano quelli sul lato più tecnico del gioco del reality di Canale 5, perché di "consigli umani" non ne aveva affatto bisogno: "Certo che non puoi darmi lezioni, ho 34 anni più di te. Accetto consigli tecnici su come funziona il gioco, consigli umani non mi servono".

Bernardo ha poi proseguito accusando il modello di aver provato a fargli cambiare idea su Luca Calvani, perché in una discussione in cucina l'altro gieffino aveva alzato i toni. Lorenzo invece si è giustificato dicendo che aveva solo cercato di aiutare Bernardo ad analizzare gli atteggiamenti degli altri gieffini, ma che non gli ha mai suggerito di nominare o votare Luca. A queste parole, il fratello di Jovanotti ha invece replicato:

"Me l'ha detto eccome. Hai detto 'adesso hai uno da votare'. Me l'hai ripetuto tre volte. Hai provato a portarmi dalla parte della tua squadra. Per me è poco nominare qualcuno solo per un atteggiamento sbagliato"

La ramanzina di Bernardo Cherubini a Lorenzo Spolverato è stata molto apprezzata dai fan del GF, visto che molti di loro non vedono di buon occhio il comportamento del modello milanese, che è stato spesso accusato di tentare di manipolare gli altri inquilini della Casa.

