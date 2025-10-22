Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"

News VIP

Bufera al Grande Fratello: la fidanzata di Domenico minaccia Benedetta sui social.

Nel cuore della Casa del Grande Fratello, i rapporti tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio stanno diventando sempre più complicati. Quella che sembrava un’amicizia nata in modo spontaneo e genuino, con il passare dei giorni si è trasformata in un legame sempre più stretto e affettuoso, tanto da far perdere la pazienza alla compagna di lui, Valentina, che nelle ultime ore è letteralmente esplosa sui social.

Grande Fratello, Valentina furiosa su TikTok: "Vergognati, Benedetta!"

La donna, che solo due settimane fa era entrata nella Casa per chiarire la sua posizione e mettere dei limiti alla confidenza tra i due, aveva chiesto a Domenico di rispettarla e di ridurre abbracci e coccole con Benedetta. Un appello che però, a giudicare dalle ultime immagini trasmesse dal reality, sembra essere caduto nel vuoto

Dopo giorni di silenzio, Valentina ha deciso di rompere il riserbo e di dire la sua attraverso un durissimo sfogo pubblicato su TikTok. Nel suo messaggio, la donna non si è rivolta al compagno Domenico, ma direttamente a Benedetta Stocchi, accusandola di mancare di rispetto:

“Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa! Vergognati! Sono stata zitta, buona e stupida fino ad oggi ma mia Cara Benedetta vuoi la guerra e quella ti farò! Ricordati che gli uomini quando hanno una figlia ed una compagna non si TOCCANO! Dio vede e provvede.... Fatemi fuori questo essere inutile che l’aspetto alla porta rossa!”.

Parole durissime, che hanno immediatamente acceso il dibattito tra i fan del programma e sui social network. Molti utenti, infatti, hanno preso le difese di Benedetta, sostenendo che le colpe andrebbero eventualmente condivise, visto che Domenico è la persona impegnata sentimentalmente.

Tra i tanti commenti apparsi sotto al post, uno in particolare ha attirato l’attenzione della stessa Valentina. Una persona, infatti, le ha scritto: “Ma se lei si comporta in un certo modo è perché Domenico glielo permette. Perché vi accanite su di lei (soprattutto Valentina) quando il problema è lui. Vi ricordo che la persona impegnata è Domenico non Benedetta.”

Valentina non ha esitato a replicare, ribadendo la sua posizione e spiegando il motivo della sua rabbia:

“Infatti! Ma lei stuzzica sempre dopo che la sottoscritta gli ha chiesto di stare al proprio posto!”.

Un chiarimento che però non ha placato le polemiche. Molti telespettatori, infatti, si chiedono fino a che punto il comportamento di Benedetta sia davvero “provocatorio” o se, invece, non si tratti di un semplice affetto fra due persone che hanno instaurato un legame profondo nella convivenza forzata del reality

Nel frattempo, nella Casa, Domenico e Benedetta continuano a trascorrere molto tempo insieme, tra sorrisi, abbracci e momenti di confidenza. Entrambi continuano a ribadire che tra loro esiste solo una bella amicizia, ma i gesti e gli sguardi spesso sembrano raccontare un’altra storia.

La tensione cresce, e anche sui social il pubblico si divide: c’è chi accusa Benedetta di mancare di rispetto a Valentina, e chi invece ritiene che sia Domenico a non mantenere la giusta distanza. Resta da vedere se Valentina deciderà di intervenire di nuovo, magari attraverso un nuovo confronto in puntata, o se Simona Ventura affronterà presto l’argomento nel corso della diretta.

