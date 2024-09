Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuota il sacco e svela il suo reale pensiero su Cesara Buonamici: "Non ho apprezzato che..."

News VIP

Tensione tra le due opinioniste del Grande Fratello? A far luce ci ha pensato Beatrice Luzzi che ha svelato cosa realmente pensa della collega e giornalista Cesara Buonamici.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 30 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'opinionista Beatrice Luzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha rivelato il suo reale pensiero sulla collega e giornalista Cesara Buonamici.

La confessione di Beatrice Luzzi su Cesara Buonamici

Con la sua forte personalità e le sue pungenti frecciatine a bordo campo, Beatrice Luzzi ha già iniziato a creare qualche frizione con Cesara Buonamici nello studio del Grande Fratello. Intervistata dal settimanale Chi, l'attrice ed ex concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato cosa pensa davvero della sua collega e parlato delle vecchie ruggini tra loro:

Io sono una che resetta molto, come ho dimostrato ampiamente, dal punto di vista emotivo. Non ho alcun problema, diciamo che non è una questione personale. Abbiamo solo opinioni diverse. Lei ha, secondo me, un’impostazione démodée sulle questioni femminili [...] Oggi le ragazze solidarizzano fra di loro, sono spesso attratte dalla bellezza reciproca, e questo rende la cifra dello scarto culturale che c’è fra la nuova generazione e le precedenti [...] Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non mi avesse difesa quando sono stata attaccata con toni esagerati prima da Varrese e poi da Maddaloni. Anzi, ha salvato più volte Varrese, evitando che lo potessi nominare, e ha indicato Maddaloni come un esempio per tutti.

Dopo aver chiarito la sua posizione sulla Buonamici, la Luzzi ha commentato il cast della nuova edizione del GF. L'opinionista del reality show ha criticato Shaila Gatta per i "comportamenti provocatori" assunti nei confronti dei ragazzi della Casa e svelato di essere rimasta piacevolmente colpita da Luca Calvani:

Emerge la piacevolezza di stare con una persona garbata, interessante, e questo prescinde dalla sessualità, tra l'altro non si può fare sesso nella Casa. Però è uno che ci sa fare, ha i numeri.

Beatrice Luzzi e l'amore

Spazio all'amore (vero e platonico) per Beatrice Luzzi. Dopo aver detto la sua sulla nuova edizione del Grande Fratello, che stasera tornerà in onda su Canale 5, la discussa opinionista ha parlato del suo rapporto con il conduttore Alfonso Signorini e con la sua ex fiamma Giuseppe Garibaldi, che in questi ultimi mesi ha fatto molto discutere, ma anche sognare i fan della coppia:

Garibaldi è stato un riferimento sia dentro sia fuori dalla Casa, però le problematiche che ci sono state nella Casa si sono riproposte fuori, e sono incompatibili con le mie responsabilità. Signorini continua a trattarmi male (ride ndr). Non mi ritengo né spigolosa né poco accogliente. Continuo a sperarci nel nostro amore platonico.

