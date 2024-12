Grande Fratello, Beatrice Luzzi punge Stefania Orlando: "Chissà perché è così buona con me proprio in questo periodo"

News VIP

Ospite nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, l'opinionista Beatrice Luzzi ha lanciato una velenosa frecciatina a Stefania Orlando, alludendo indirettamente alla possibilità di rivedere presto la conduttrice nella Casa del Grande Fratello.

Nuovo botta e risposta a distanza tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. Dopo essere stata criticata nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, l'opinionista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e lanciare una velenosa frecciata alla conduttrice.

Beatrice Luzzi lancia una frecciata a Stefania Orlando

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 16 dicembre su Canale 5. Nell'attesa, Beatrice Luzzi si è resa protagonista di un duro botta e risposta a distanza con Stefania Orlando. Ospite nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, la bionda conduttrice è infatti tornata a bacchettare l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini per alcune osservazioni fatte a Shaila Gatta e per aver difeso e reso immune Lorenzo Spolverato:

Un po’ maestrina. Non sono d’accordo sulle critiche che ha fatto alla mamma di Shaila. Lei è andata a gamba tesa sulla madre di Shaila, che non ha fatto altro che fare la mamma. Questa donna ha visto la figlia in difficoltà, è andata lì e ha fatto la mamma. Non ci trovo proprio nulla di male, anzi, io le avrei dato una lode a questa madre e invece è stata bacchettata in diretta. Questa signora. è quella che meglio conosce la figlia e aveva tutto il diritto di dire la sua.

Le critiche della Orlando non sono passate inosservate alla Luzzi. Interpellata da Myrta Merlino durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, infatti, l'opinionista del Gf non ha perso l'occasione di replicare e lanciarle una velenosa frecciata. Frecciata che a molti è sembrata una conferma del fatto che Stefania tornerà nella Casa come concorrente e si troverà ad essere giudicata proprio dall’attrice:

Dice che ho fatto la maestrina con la madre di Shaila? Vabbè rispetto a quello che dice di me di solito mi è andata più che bene. E chissà perché è così buona con me proprio in questo periodo...per quanto riguarda invece Javier, sta dicendo a Helena quello che dico io da settimane. Invece che pensare a situazioni impossibili, dovrebbe iniziare a tirar fuori la parte bella di lei che per fortuna, grazie a Javier, si vede.

Stefania Orlando pronta a entrare al Gf

Con l'ingresso dei sei nuovi concorrenti, il Grande Fratello è finalmente tornato sopra i 2 milioni di spettatori. Per cercare di aumentare ancora di più gli ascolti, gli autori hanno pensato di far entrare nella Casa due tra le concorrenti migliori che abbiano mai varcato la famosa porta rossa: Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

A distanza di 4 anni dalla loro prima partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, dove hanno dato prova di avere un carattere perfetto per le dinamiche del gioco, Stefania e Maria Teresa sono pronte a tornare nella Casa più spiata d'Italia. Una vera e propria "beffa" per i concorrenti in gioco, la stragrande maggioranza dei quali non è riuscita a convincere il pubblico di Canale 5.

Stando alle ultime indiscrezioni, confermate indirettamente anche dall'opinionista Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5, le due ex protagoniste della quinta edizione Vip del Gf dovrebbero fare il loro ingresso nella Casa durante la prossima puntata, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.