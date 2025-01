Grande Fratello, Beatrice Luzzi difende Amanda Lecciso dalle critiche di Shaila Gatta: "Una vera signora"

News VIP

Al GF non sono passate inosservate le critiche di Shaila Gatta ad Amanda Lecciso. A difendere quest'ultima è intervenuta Beatrice Luzzi: ecco cosa ha dichiarato!

Nella Casa del Grande Fratello le critiche di Shaila Gatta ad Amanda Lecciso non sono passate inosservate e nel corso di un'ospitata a Pomeriggio 5 anche Beatrice Luzzi, opinionista del reality show di Canale 5, ha preso le difese della sorella di Loredana Lecciso contro l'ex velina.

GF, Beatrice Luzzi difende Amanda Lecciso dopo le critiche di Shaila Gatta

Nel corso della puntata di mercoledì 8 gennaio, nella quale il GF e Alfonso Signorini hanno rivelato quale sarebbe stato il provvedimento contro Helena, Ilaria e Jessica, le gieffine coinvolte in litigi e comportamenti violenti nel programma, il pubblico non si aspettava certo che sarebbero state analizzate le tensioni tra Amanda e Shaila. Tutto è nato dalle critiche mosse da Shaila Gatta nei confronti di Amanda Lecciso: secondo l'ex velina, infatti, Amanda avrebbe dei sentimenti nascosti per Lorenzo Spolverato.

In una clip mostrata da Signorini, Shaila accusava apertamente Amanda di voler seminare zizzania tra lei e Lorenzo e che, in realtà, ciò che la legava al modello non era amicizia, ma un sentimento tenuto ben nascosto. La sorella di Loredana Lecciso ha però negato con fermezza queste accuse e in un confronto post puntata con Luca Calvani e Maxime Mbandà ha ammesso di essere molto delusa dalle parole di Shaila. Amanda, infatti, non si aspettava che Shaila provasse una così forte antipatia nei suoi confronti e soprattutto che ne avesse parlato con tutti gli altri, ma non con lei.

A prendere le difese di Amanda Lecciso contro le accuse di Shaila Gatta è intervenuta Beatrice Luzzi, ospite di Pomeriggio 5. All'opinionista del GF, mMyrta Merlino ha chiesto un'opinione su quanto mostrato nella clip riassuntiva: secondo lei, è possibile che Amanda sia gelosa di Shaila e Lorenzo?

GF, screzi e litigi tra Shaila e Amanda: interviene anche Beatrice Luzzi

L'antipatia di Shaila Gatta per Amanda Lecciso è diventata evidente a tutti nel corso della puntata di mercoledì 8 gennaio: Signorini ha infatti mostrato diverse clip nelle quali l'ex velina si lamentava dell'eccessiva vicinanza che la showgirl aveva da sempre con Lorenzo Spolverato e, alle spalle di Amanda, diceva chiaramente di non sopportarla. A difendere Amanda da queste critiche è intervenuta Beatrice Luzzi: l'opinionista del reality show ha spesso ammesso di non approvare molto i comportamenti di Shaila e Lorenzo e ancora una volta ha dato prova di non tollerare l'atteggiamento della coppia.

Ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Beatrice ha apertamente difeso Amanda dalle insinuazioni di Shaila, dichiarando che Amanda si è allontanata dalla coppia, dopo che i due si sono riappacificati, per dare modo a entrambi di viversi serenamente il loro rapporto. Anche se la Lecciso sente la mancanza di Lorenzo - ha aggiunto Beatrice Luzzi - non si è mai permessa di allontanarlo da Shaila e si è comportata da gran signora:

"No, è Shaila gelosa di Amanda. Amanda ha fatto un passo indietro quando loro si sono riavvicinati per signorilità. Secondo me a lei manca Lorenzo. Amanda l’ha sempre difeso anche nei momenti più bui. C’è sempre stata [...] Sto dalla parte di Amanda, Shaila non è che non mi piace, ma trovo che Amanda sia una gran signora secondo me”

