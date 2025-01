Grande Fratello, Beatrice Luzzi dice la sua sulla lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes

News VIP

La lite tra Jessica e Helena nella Casa del GF continua a far discutere e a dire la sua sull'argomento è intervenuta anche una delle opinioniste del programma: Beatrice Luzzi.

Nella Casa del Grande Fratello sono giorni tesi: la lite e il lancio del bollitore di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi dopo le continue provocazioni di quest'ultima hanno provocato un vero putiferio dentro e fuori il reality show. A dire la sua sul grave episodio accaduto qualche giorno fa è stata anche Beatrice Luzzi, una delle opinioniste del programma di Canale 5.

GF, Beatrice Luzzi interviene sulla lite tra Helena e Jessica

Nella serata di venerdì 3 gennaio 2025, una lite tra Jessica e Helena è sfociata in un grave episodio di violenza: dopo le continue provocazioni e offese dell'ex vocalist dei Gazosa, Helena ha lanciato contro Jessica l'acqua di un bollitore e poi l'oggetto stesso, mancandola. Il grave incidente ha lasciato senza parole gli inquilini della Casa, ma anche il pubblico e i rispettivi famigliari delle due gieffine. Nelle scorse ore, entrambe le famiglie hanno pubblicato alcune dichiarazioni a sostegno delle due concorrenti e chiedendo che vengano presi provvedimenti.

A distanza di qualche giorno dall'accaduto, a dire la sua sulla lite e sulla sua violenta fine è stata anche Beatrice Luzzi, opinionista del reality show insieme a Cesara Buonamici. L'ex concorrente del programma di Alfonso Signorini ha deciso, anche se indirettamente, di far sentire la sua opinione in merito a quanto accaduto.

Dato che anche Beatrice Luzzi, nella scorsa edizione, era stata vittima di insulti e provocazioni, si è ritrovata nella stessa posizione di Helena Prestes, ma ha scelto una linea di condotta completamente diversa, preferendo non rispondere in maniera fisicamente violenta alle provocazioni ricevute.

GF, Beatrice Luzzi dice la sua sulla lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi: in arrivo la squalifica?

Anche se non in maniera diretta, Beatrice Luzzi ha deciso di dire la sua sul grave episodio accaduto nella Casa tra Helena e Jessica. Su X, alcuni utenti hanno sottolineato come, in simili circostanze a quelle che hanno scatenato Helena, Beatrice Luzzi abbia invece preferito replicare solo a parole alle offese ricevute e mai usando la violenza: "Quindi, se la provocazione giustifica l’attacco violento, Beatrice che è stata insultata come donna e madre, sbeffeggiata davanti ad un lutto grave, avrebbe dovuto fare una specie di strage a suon di utensili e bollitori? Le regine sono altre."

Beatrice Luzzi ha risposto a questo e ad altri messaggi simili con like o emoji che confermavano che era contenta che i followers avessero notato il suo comportamento l'anno precedente. Beatrice ha però anche replicato a chi le ha attribuito invece opinioni di totale sprezzo verso Helena o di mancanza di empatia verso la modella brasiliana.

A chi sui social ha scritto "non capisco come possa esserci così poca empatia ora per Helena. Io sono veramente confusa. Quanto soldi spesi per gli aerei della Luzzi, e adesso sembrate stare dalla parte del branco. Non capisco"". A questo commento, l'opinionista ha replicato con un seccato "ma cosa dici?".

Scopri le ultime news su Grande Fratello