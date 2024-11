Grande Fratello, Beatrice Luzzi a ruota libera su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Scontro tra due narcisisti"

News VIP

I concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato finiscono ancora nel mirino di Beatrice Luzzi: ecco cosa ha dichiarato l'opinionista del Grande Fratello sul rapporto nato nella Casa tra la ballerina e il modello milanese.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tra i protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. A criticare la coppia è arrivata l'opinionista Beatrice Luzzi che, ospite nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, ha dichiarato che secondo lei è più forte la ricerca di fama che la genuinità dei sentimenti.

Le critiche di Beatrice Luzzi a Shaila e Lorenzo

I comportamenti assunti da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello continuano a dividere il pubblico di Canale 5 e attirare numerose critiche. A chiarire la sua posizione sulla giovane coppia ci ha pensato Beatrice Luzzi. Interpellata da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha accusato i due concorrenti di essere più interessati alla visibilità e notorietà che ai sentimenti:

Io ho sempre detto che credo abbastanza nella loro passione, al loro affetto e a quella che è la loro attrazione. Poi si assomigliano tanto. Credo tanto a questo, ma sono anche degli esibizionisti, narcisisti e anche molto spudorati. Questo l’ho detto in tempi non sospetti. E queste scene di liti che vedo è lo scontro tra due narcisisti.

Secondo Beatrice, quindi, Shaila e Lorenzo sono due manipolatori e le loro liti sono degli scontri tra narcisisti. Prendendo come esempio quanto successo in questi giorni nella Casa del Grande Fratello anche per colpa dell'avvicinamento di lui a Helena Prestes, l'opinionista del reality show di Canale 5 ha dichiarato:

Lei è rimasta scottata da quello che ha sentito, cioè da Lorenzo che ha detto ad Helena ‘non mi piacerebbe vederti felice tra le bracci di un altro uomo’. Che però non era una forma di gelosia, ma una forma di narcisismo. Ma lui in realtà ha lo stesso problema. Perché avendo lei fatto comunella con Helena o almeno cercato di chiarire, lui perde un po’ il controllo della situazione e quindio anche lui si trova nella stessa situazione. Diciamo che è un po’ uno scontro tra due controllori e manipolatori.

Amanda tradisce Lorenzo e svela il suo segreto

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato è stato "tradito" da Amanda Lecciso, che ha spifferato il segreto sul suo rapporto con Helena. Parlando con Tommaso Franchi, anche lui al centro della bufera per aver violato più volte il regolamento del reality show, la concorrente ha confermato che i due modelli si conoscevano già prima di partecipare al reality show di Canale 5.

Non dimentichiamo che tra i concorrenti al televoto questa settimana ci sono proprio Lorenzo e Amanda. E questo, forse, spiega il motivo del comportamento assunto dalla sorella della nota Loredana che, con grande sorpresa di tutti, ha deciso di smascherare l'amico. La gieffina ha deciso di giocarsi tutte le sue carte ora che rischia l'eliminazione dal gioco?

