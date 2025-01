Grande Fratello, arriva l'atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda: "Non c'è mai stato niente"

News VIP

Nel corso dell'ultima puntata del GF, andata in onda ieri sera su Canale 5, Lorenzo Spolverato e il guru della moda Saro Mattia Taranto per un atteso faccia a faccia.

Ieri sera, giovedì 16 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Al centro delle dinamiche l'atteso incontro tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto, il famoso "guru della moda" con cui sembra che il modello milanese abbia avuto un flirt e si sia scambiato un appassionato bacio prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia.

GF, arriva l'atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto, il "guru della moda"

La sessualità di Lorenzo Spolverato è sempre stata oggetto di chiacchiere all'interno e non solo della Casa del GF: sul modello milanese, infatti, già da diversi mesi si erano diffusi rumors di un probabile flirt con un noto "guru della moda", rumors che anche la madre di Shaila Gatta aveva riportato alla figlia, con cui Lorenzo ha intrapreso una relazione nel reality show di Alfonso Signorini, consigliandole di non fidarsi troppo del modello. "Lorenzo è gay, lo sanno tutti" ha sussurrato la madre dell'ex velina, durante un incontro con la figlia a dicembre.

Dopo mesi di rumors e voci, finalmente, nella puntata di ieri sera, Lorenzo Spolverato e il guru della moda Saro Mattia Taranto si sono incontrati per un faccia a faccia. Il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto al modello di raggiungerlo in mistery e lì gli ha fatto incontrare il suo presunto ex flirt. "Mi ricordo di te. Ci siamo visti una sera, alla prima di quel film, e poi basta" ha subito messo in chiaro le cose Lorenzo, ma Taranto gli ha chiesto di essere più specifico ed entrare nei dettagli.

Il modello ha ribadito quanto accaduto tra loro, aggiungendo che non era accaduto niente di quanto lui avesse raccontato in giro, ma lo stitlista ha incalzato, svelando che dopo l'after party, dove hanno bevuto, sono andati via insieme e in macchina di Lorenzo è scattato tra loro un bacio molto passionale.

GF, Lorenzo Spolverato nega il flirt con il guru della moda: "Non capisco che sei venuto a fare qui, questo bacio non c'è mai stato!"

Lorenzo è rimasto senza parole dopo aver ascoltato la versione dello stilista e ha ribadito che non era vero nulla di quanto successo: "Sembra un film, Ti ho accompagnato, è vero, ti ho fatto un favore perché stavi con i mezzi, ma non è qualcosa di scandaloso o di cui dovrei vergognarmi. Non lo nego"..

Il guru della moda è parso però infastidito dalle parole del gieffino e deluso dal suo negare che tra loro ci fosse stato un bacio: "​Perché stai dando questo esempio? Perché stai rinnegando in maniera morbosa. Perché stai facendo questa cosa? Mi stai un po’ urtando". Ma Lorenzo ha ribadito che tta loro non era successo nulla, ma che con le sue parole aveva messo in piedi una storia che non reggeva: "Mi dispiace che sei venuto fin qui a raccontare questa cosa, ma non è vero nulla".

Incalzato anche dalle opinioniste e dal conduttore, che non credevano molto alla versione riportata dallo stilista, Saro Mattia Taranto ha ammesso di essere arrivato al GF perché desiderava diffondere un importante messaggio di accettazione e inclusività:

"Io non mi sono mai dovuto nascondere, ho avuto amici e una famiglia che mi hanno sempre accettato. Per altri non è così, ci sono persone che si nascondono e sarebbe bello far passare il messaggio che siamo liberi di baciare chi vogliamo. Sarebbe stato più bello anche [rivolgendosi a Lorenzo ndr] che tu non avessi negato quel bacio, ma avessi solo detto che non ti è piaciuto"

Chiudendo il confronto, Lorenzo ha dichiarato di approvare quanto detto dallo stilista, ma che la sua versione non era veritiera e che non c'era stato nessun bacio.

