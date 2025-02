Grande Fratello, Antonio Maietta difende Alfonso D'Apice e attacca Federico Chimirri: "Fatti un esame di coscienza"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island Antonio Maietta ha difeso Alfonso D'Apice al GF contro le accuse di Federico Chimirri.

Antonio Maietta e Alfonso D'Apice hanno condiviso l'esperienza di Temptation Island e ora che il secondo è uno dei concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello, Maietta ha pubblicato un video in cui difendeva l'amico dagli attacchi di Federico Chimirri e accusava quest'ultimo di non essere una persona coerente.

GF, Antonio Maietta attacca Federico Chimirri: "Fatti un esame di coscienza e non criticare Alfonso"

Antonio Maietta ha deciso di intervenire sui social in difesa dell'amico Alfonso D'Apice: nei giorni scorsi, Federico Chimirri aveva detto la sua sull'ex concorrente di Temptation Island dopo uno screzio. A detta dello chef, Alfonso ha avuto un comportamento arrogante e maleducato: "Si atteggia solo perché ha fatto mezzo programma, è un gran maleducato. A me ha detto di stare calmo, a me?". Chimirri non ha apprezzato come D'Apice si sia rivolto a Stefania Orlando e dopo averglielo fatto notare, Alfonso ha zittito anche l'altro gieffino, portandolo ad abbandonare la conversazione: "Sono i modi che hai che non vanno bene, non può zittire così una persona di 60 anni" ha aggiunto Chimirri.

Le parole di Federico Chimirri contro Alfonso D'Apice al GF non sono passate inosservate, tanto da spingere Antonio Maietta a pubblicare uno sfogo sui social contro di lui e contro coloro che sembrano aver preso di mira Alfonso. Già Valerio Palma, altro ex protagonista del docu-reality di Canale 5, aveva parlato di attacchi biechi nei confronti di D'Apice, ma ora Maietta ha rincarato la dose, affermando che Alfonso è una persona buona, senza esperienza televisiva e rinchiusa nella Casa da oltre 4 mesi: "Alfonso è un fratello, non un amico. Ci siamo conosciuti in un programma da amici e siamo usciti da fratelli. Sta chiuso da quattro mesi lì dentro, senza vedere la mamma, senza sapere notizie esterne. Psicologicamente è molto dura affrontare una cosa del genere. Non è né cattivo, né maleducato, è una persona come noi, non ha esperienze televisive"

A detta di Maietta, il suo comportamento è giustificato e Alfonso non è mai stato maleducato con nessuno. Nel filmato, inoltre, Antonio procede ad accusare Federico Chimirri di "farsi un esame di coscienza": "Non ha esperienze televisive, come le persone che lo criticano [...] Federico Chimirri, che lo critica per aver fatto Temptation, quando lui è stato il primo a fare Uomini e Donne. [...] Prima di parlare degli altri, caro Federico, fatti un esame di coscienza".

GF, Alfonso D'Apice difeso da Antonio Maietta: "Lo vogliono distruggere, aiutiamolo"

Antonio Maietta ha poi pubblicato un ulteriore messaggio sui social, chiedendo ai suoi followers di mostrare il massimo sostegno ad Alfonso D'Apice e di votarlo, per permettergli di restare nella Casa del GF, visto che l'intento dei suoi detrattori è quello di eliminarlo e gettare fango su di lui. "Facciamogli sentire che fuori dalla Casa ci sono persone che gli vogliono bene. Facciamo la lotta a questi 3/4 faccia verde che lo vogliono distruggere. Perché forse lo vedono come l'unica persona che possono combattere".

A detta di Maietta, la motivazione che spingerebbe Iago Garcia e Federico Chimirri a eliminare Alfonso D'Apice dipenderebbe dal fatto che è l'unico che possono attaccare, poiché Lorenzo Spolverato è già finalista e ha l'immunità, mentre con Javier Martinez non avrebbero chance dato il fandom Helevier che è dalla sua parte.

"Lo stanno attaccando per stuzzicarlo, per avere una reazione e farlo squalificare. Perciò, cerchiamo di votare al più presto tutti quanti" ha concluso nel suo appello l'ex protagonista di Temptation Island.

