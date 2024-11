Grande Fratello, Antonio Fico svela la verità sul flirt con Federica Petagna: "Mi ha chiesto di mantenere il segreto"

News VIP

Dopo Giovanni De Rosa anche Antonio Fico ha rivelato come sono andate le cose tra lui e Federica Petagna, attuale concorrente del GF.

Non si placano i rumors sulle frequentazioni di Federia Petagna, attuale concorrente del Grande Fratello, dopo la fine della sua storia con Alfonso D'Apice. Dopo le rivelazioni di Giovanni De Rosa, ora a farsi avanti è Antonio fCO, cugino di un'altra protagonista di TI, la partenopea Titty Scialò. Secondo quanto riferito da Antonio, lui e Federica avrebbero avuto un flirt nello stesso periodo in cui frequentava anche Stefano Tediosi.

GF, Antonio Fico si fa avanti e svela la verità sul flirt con Federica Petagna

L'imprenditore campano Antonio Fico ha deciso di dire la verità sul flirt che gli era stato attribuito con Federica Petagna e ha raccontato la sua versione dei fatti a Fanpage.it. La sua decisione di parlare e dire come sono andate le cose tra lui e l'attuale concorrente del GF è nata dopo che Antonio ha visto Federica smentire in diretta di aver avuto una conoscenza con lui.

Le prime indiscrezioni a proposito di una frequentazione tra Antonio e Federica sono nate già poche settimane dopo la fine di TI, quando Deianira Marzano diffuse alcune foto nelle quali si vedeva Federica in braccio a un uomo, che è stato poi confermato fosse Antonio. L'imprenditore aveva conosciuto Federica prima in videochiamata, per organizzare un'uscita con Millie Moi, Titty e altri amici, e quando i due si sono incontrati non hanno nascosto una certa intesa e chimica che è scoppiata tra loro.

Dato che la frequentazione è iniziata già dopo una settimana la fine di TI, è evidente che i due si siano conosciuti quando Federica aveva già iniziato la sua relazione con Stefano Tediosi. Antonio Fico ha dichiarato che, inizialmente, Federica non aveva parlato di Stefano: "Mi aveva detto che non sentiva nessuno e che l’amore che provava per Alfonso era ormai svanito". Solo in un secondo momento, Federica gli ha parlato di Stefano, dichiarando tuttavia di essere molto confusa sulla sua conoscenza con l'ex tentatore. Antonio ha poi aggiunto che preferiva lasciarla libera e non metterle pressioni, poiché era appena uscita da una storia di 8 anni.

GF, Antonio e Federica: "Tra noi più di qualche bacio"

Tuttavia, ha proseguito l'imprenditore, tra lui e Federica c'è stato più di qualche bacio, anche se non ha voluto aggiungere altro per galanteria nei confronti della ragazza. Dopo aver notato che Stefano continuava a cercarla, Antonio si è reso conto che tra lui e Federica c'era ancora qualcosa e lei stessa gli ha poi confessato di essere molto confusa e che non sapeva ancora molto bene cosa desiderasse.

Pur trovandola una ragazza molto bella e interessante, Antonio ha però dichiarato che la sua è stata solo un'infatuazione e che il 7 ottobre, poco prima che Petagna varcasse la porta del GF, hanno deciso di interrompere la loro conoscenza: "Quel giorno decidemmo di interrompere la nostra frequentazione perché temeva che stessimo dando troppo nell’occhio. Grazie a Temptation lei era diventata nota e anch’io sui social sono popolare per cui, dopo che fummo fotografati insieme in macchina, Federica preferì fare un passo indietro. Forse per paura che Stefano scoprisse qualcosa".

L'imprenditore ha poi rivelato che Federica gli ha chiesto di mantenere il segreto sul loro flirt, tanto che in pubblico si nascondevano e cercavano di non farsi vedere vicino: "Sosteneva che avesse paura di essere sanzionata da Temptation Island". Su Federica, oggi, Antonio ha diversi dubbi e crede che la ragazza non sia stata del tutto onesta con Alfonso: "Anche in puntata al Grande Fratello, quando Stefano le ha chiesto del rapporto con me, Federica ha negato. Se sono stato zitto fino a oggi è perché ho fatto una promessa e, da uomo, ho voluto mantenere il segreto come lei desiderava. Ma se al GF vedo Stefano raccontare che tra me e Federica ci sarebbe stato un unico bacio dettato solo dall’ubriachezza, mi stranisco. Un bacio dettato dall’ubriachezza non dura tre settimane. Mi sono sentito offeso."

