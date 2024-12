Grande Fratello, Anna Pettinelli invia un messaggio ad Alfonso Signorini per l'ingresso di Stefania Orlando (VIDEO)

News VIP

In vista dell'ingresso al GF di Stefania Orlando, la sua amica Anna Pettinelli ha mandato un messaggio al conduttore Alfonso Signorini. Ecco cosa gli ha detto!

Questa sera torna in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A sorpresa, entreranno nella Casa nuovi concorrenti, tra cui Stefania Orlando. A farle gli auguri per la sua nuova avventura anche la sua storica amica Anna Pettinelli. La speaker ne ha anche approfittato per lanciare un messaggio al conduttore Alfonso Signorini.

GF, Anna Pettinelli lancia un messaggio ad Alfonso Signorini: il divertente video

Stefania Orlando torna a sorpresa al Grande Fratello: dopo giorni di rumors, è arrivata la conferma che anche l'ex vippona del GFVip 5 tornerà nella Casa per una nuova esperienza! A supportarla la sua storica amica, la speaker Anna Pettinelli, che ha pensato bene di farle i suoi migliori auguri conun divertente video, indirizzato anche al conduttore del reality show, Alfonso Signorini. Per salutare la sua amica Stefania Orlando, la prof di Amici ha organizzato un pranzo, così da trascorrere del tempo insieme, prima del suo ingresso al GF.

La speaker ha poi postato un video dell'occasione, rivolgendosi al conduttore Alfonso Signorini e chiedendogli di non "trattenere" troppo nella Casa la sua amica Stefania: nel filmato Anna Pettinelli ha ironizzato sull'ingresso nel reality show di Stefania Orlando, dichiarando che se aveva deciso di entrare era perché Signorini era stato molto persuasivo con lei!

"Allora...questo è un messaggio per Alfonso Signorini. No, non ridere" così esordisce Anna Pettinelli nel video "Ti ha convita lui, perché tu non saresti mai rientrata. Io adesso voglio sapere quanto la tieni là dentro". Mostrandosi dispiaciuta, Anna ha incolpato Signorini della lontananza dalla sua amica, la quale invece l'ha abbracciata dicendo "Non sai stare senza di me allora?". La speaker ha poi postato il video sui social, con un tenero augurio a Stefania Orlando: "In bocca al lupo sorellina!" si legge su Instagram.

GF, Stefania Orlando pronta a entrare nella Casa

Questa sera, su Canale5, il Grande Fratello accoglierà tre nuovi concorrenti: tra loro ci sarà anche Stefania Orlando, ex vippona di una delle edizioni più amate del GFVip, che aveva conquistato il cuore degli spettatori ed è pronta a varcare nuovamente la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. In attesa di entrare al GF, Stefania Orlando ha pubblicato un messaggio per i suoi followers sul suo account Instagram: "Buongiorno, oggi mi sono alzata prestissimo. Sono emozionata, un po’ preoccupata, ma anche tanto felice e confusa! Prima che mi tolgano il telefono, più tardi farò un video per salutarvi".

In un secondo intervento, Stefania Orlando ha aggiornato i fan sui suoi spostamenti, svelando di essere in albergo, in attesa di entrare nella Casa e ha risposto alle domande dei followers. A chi le chiedeva perché avesse deciso di rientrare nella Casa, dato che aveva vissuto una bella esperienza durante il GFVip 5. L'ex vippona ha dichiarato che non ha intenzione di replicare la sua prima esperienza nel reality show e che desidera vivere una nuova avventura e divertirsi: "Sarò la Stefania che conoscete: autentica, imperfetta, pronta a sbagliare, a gioire, a piangere, a cantare e ballare. Questa è la mia scelta: vivere una nuova avventura e, soprattutto, divertirmi. Sostenetemi, anche se non siete d’accordo. Io vi voglio bene".

A sostenerla, oltre alla storica amica Anna Pettinelli, che ha condiviso un video sui social indirizzato anche al conduttore Alfonso Signorini, anche altri vip come Marina La Rosa, Andrea Zenga, Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino.

Anna Pettinelli commenta l’ingresso di Stefania Orlando al #GrandeFratello pic.twitter.com/3zXI7RcZDu — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 16, 2024

