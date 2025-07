Grande Fratello, Anita Olivieri, frecciatina velenosa ad Alessio Falsone: "Ha fatto credere di essere diverso"

News VIP

L'ex gieffina Anita Olivieri, tra le protagoniste della penultima edizione del Grande Fratello, in occasione di un lancio per il brand della sua linea di boxer, ha parlato della sua relazione nata nella Casa e poi conclusa con Alessio Falsone.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Anita Olivieri ha deciso di mettersi in gioco in un progetto che unisce moda, ironia e vissuto personale. Nelle scorse settimane, l’ex gieffina aveva annunciato il lancio del suo nuovo brand, dedicato alla produzione di boxer da donna ispirati ai suoi ex fidanzati.

Grande Fratello, Anita Olivieri torna a parlare di Alessio Falsone

Una linea decisamente fuori dagli schemi, in cui ogni modello porta non solo il nome di uno dei suoi ex, ma anche un’identità precisa, caratteristiche cucite addosso che raccontano la personalità e i ricordi legati a quella storia.

L’idea, come prevedibile, ha subito fatto discutere. Ma tra i nomi più attesi, ce n’era uno in particolare: quello di Alessio Falsone, con cui Anita ha avuto una breve ma intensa relazione dopo la fine del reality.

E nelle ultime ore, la curiosità dei fan è stata finalmente soddisfatta. Anita ha infatti svelato la descrizione del boxer dedicato proprio ad Alessio — e non è passata inosservata:

“Alessio è il nostro boxer a quadri rossi, pensato per chi sa lasciare il segno… anche quando se ne va. Il suo design richiama i classici boxer da casa — comodi, familiari, super riconoscibili. Ispirato ad un ragazzo conosciuto in un posto strano, fuori dal tempo. Rosso come la porta che si è chiusa alle sue spalle (e come il tramonto che guardavate in silenzio), a quadri come la rete dove insegna agli altri a sognare. Ha il sapore delle cose familiari, un po’ stropicciate, come le lenzuola di una notte complicata. Con quel sorriso a cui non puoi mai dire di no, ti ha fatto credere di essere diverso. E in fondo lo era. Una di quelle red flag con il potenziale per diventare green… ma non con te.”

Una descrizione intensa, poetica e al tempo stesso pungente, che lascia trasparire quanto quella relazione, pur breve, abbia lasciato il segno. L'idea di dedicare la sua collezione agli ex fidanzati, Anita ha dichiarato di esser nata per caso:

"Tutto è iniziato con un paio di boxer dimenticati dal mio ex. Una sera li ho indossati per caso, tutto l’intimo era in lavatrice — spoiler, ho dormito benissimo.Morbidi, larghi, comodi. Così mi sono chiesta: perché non esistono da donna? Da quella domanda è nato MELM. Un brand che prende ispirazione da piccoli momenti di vita vera — quelli in cui ti accorgi che sentirsi bene non dovrebbe mai essere un compromesso. Ho cominciato rubando boxer ai miei ex, poi comprandoli in negozi di intimo da uomo e poi, ho deciso di crearne uno tutto mio. Anzi: tutto nostro. MELM è comfort, ironia, sensualità senza sforzo. È l’intimo che scegli non per piacere a qualcuno, ma per sentirti bene con te stessa. Un gesto semplice che diventa simbolo di indipendenza, libertà e stile. Non è solo un boxer."

"È un modo di dire: sto bene, sono me stessa, e no — non li restituisco."

